MotoGP-resultater: Raúl Fernández vinner sin andre GP, Jorge Martín utvider ledelsen
Ai Ogura fullførte ikke løpet på Silverstone og mistet andreplassen.
MotoGP var tilbake denne helgen på den ikoniske Silverstone-banen for det britiske GP-løpet, der Raúl Fernández fra Trackhouse, iført en spesiell hjelm til ære for de spanske verdensmestrene, også sikret seg sin andre stjerne da han vant det andre Grand Prix-løpet i sin MotoGP-karriere.
Jorge Martín, som kom på andreplass, utvidet ledelsen i mesterskapet til 31 poeng foran Marco Bezzecchi, som kom på tredjeplass. Álex Márquez og Pedro Acosta ble nummer fire og fem, Di Giannantonio nummer seks og Marc Márquez nummer syv i en topp 7 bestående utelukkende av spanske og italienske ryttere; japaneren Ai Ogura mistet andreplassen i sammenlagtstillingen da han ikke fullførte løpet.
MotoGP tar nok en pause i august, og neste løp, i Aragón i Spania, går av stabelen søndag 30. august.
MotoGP-stillingen etter det britiske GP-løpet
- Jorge Martín — 240 poeng
- Marco Bezzecchi — 209 poeng
- Ai Ogura — 203 poeng
- Marc Márquez — 200 poeng
- Fabio Di Giannantonio — 199 poeng
- Raúl Fernández — 184 poeng
- Pedro Acosta — 163 poeng
- Francesco Bagnaia — 143 poeng
- Álex Márquez — 106 poeng
- Luca Marini — 86 poeng