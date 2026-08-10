MotoGP-resultater: Raúl Fernández vinner sin andre GP, Jorge Martín utvider ledelsen

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MotoGP var tilbake denne helgen på den ikoniske Silverstone-banen for det britiske GP-løpet, der Raúl Fernández fra Trackhouse, iført en spesiell hjelm til ære for de spanske verdensmestrene, også sikret seg sin andre stjerne da han vant det andre Grand Prix-løpet i sin MotoGP-karriere.

Jorge Martín, som kom på andreplass, utvidet ledelsen i mesterskapet til 31 poeng foran Marco Bezzecchi, som kom på tredjeplass. Álex Márquez og Pedro Acosta ble nummer fire og fem, Di Giannantonio nummer seks og Marc Márquez nummer syv i en topp 7 bestående utelukkende av spanske og italienske ryttere; japaneren Ai Ogura mistet andreplassen i sammenlagtstillingen da han ikke fullførte løpet.

MotoGP tar nok en pause i august, og neste løp, i Aragón i Spania, går av stabelen søndag 30. august.

MotoGP-stillingen etter det britiske GP-løpet



Jorge Martín — 240 poeng

Marco Bezzecchi — 209 poeng

Ai Ogura — 203 poeng

Marc Márquez — 200 poeng

Fabio Di Giannantonio — 199 poeng

Raúl Fernández — 184 poeng

Pedro Acosta — 163 poeng

Francesco Bagnaia — 143 poeng

Álex Márquez — 106 poeng

Luca Marini — 86 poeng

