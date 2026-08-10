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Sport

MotoGP-resultater: Raúl Fernández vinner sin andre GP, Jorge Martín utvider ledelsen

Ai Ogura fullførte ikke løpet på Silverstone og mistet andreplassen.

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MotoGP var tilbake denne helgen på den ikoniske Silverstone-banen for det britiske GP-løpet, der Raúl Fernández fra Trackhouse, iført en spesiell hjelm til ære for de spanske verdensmestrene, også sikret seg sin andre stjerne da han vant det andre Grand Prix-løpet i sin MotoGP-karriere.

Jorge Martín, som kom på andreplass, utvidet ledelsen i mesterskapet til 31 poeng foran Marco Bezzecchi, som kom på tredjeplass. Álex Márquez og Pedro Acosta ble nummer fire og fem, Di Giannantonio nummer seks og Marc Márquez nummer syv i en topp 7 bestående utelukkende av spanske og italienske ryttere; japaneren Ai Ogura mistet andreplassen i sammenlagtstillingen da han ikke fullførte løpet.

MotoGP tar nok en pause i august, og neste løp, i Aragón i Spania, går av stabelen søndag 30. august.

MotoGP-stillingen etter det britiske GP-løpet


  1. Jorge Martín — 240 poeng

  2. Marco Bezzecchi — 209 poeng

  3. Ai Ogura — 203 poeng

  4. Marc Márquez — 200 poeng

  5. Fabio Di Giannantonio — 199 poeng

  6. Raúl Fernández — 184 poeng

  7. Pedro Acosta — 163 poeng

  8. Francesco Bagnaia — 143 poeng

  9. Álex Márquez — 106 poeng

  10. Luca Marini — 86 poeng

MotoGP-resultater: Raúl Fernández vinner sin andre GP, Jorge Martín utvider ledelsen
Orange Pictures / Shutterstock

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SportMotoGPJorge MartínMarco Bezzecchi


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