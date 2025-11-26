MotoGP-sjefen er åpen for å ha gatebaner akkurat som Formel 1, men sikkerheten kommer først

HQ

MotoGP, som i år ble kjøpt opp av Liberty Media, det samme medieselskapet som også eier Formel 1, kan i fremtiden presse på for å få til gatebaner, på samme måte som F1 har gjort de siste årene. Selv om de ikke alltid er like populære blant førere og dedikerte fans på grunn av deres ikke alltid ideelle utforming, har gatebaner blitt mer og mer vanlig i F1 ettersom eierne ønsker å gjøre dem til større show, både for deltakere og seere hjemme.

Carmelo Ezpeleta, administrerende direktør i Dorna Sports, selskapet som har hatt rettighetene til MotoGP siden 1992 (det selskapet som ble kjøpt opp av Liberty Media), besøkte Las Vegas Grand Prix forrige helg, og sa til DAZN Spain at de er åpne for ideen om å ha gateløp så lenge det er trygt (via Motorsport).

"Vi har ingen problemer med å kjøre på gatebaner; det eneste vi trenger er avkjøringsområder, og i Las Vegas er det vanskelig å ha det. Men det finnes noen F1-gatebaner som vi kan bruke. For oss er sikkerhet det viktigste aspektet. Siden vi overtok ansvaret for mesterskapet i 1992, har det vært vår forpliktelse overfor førerne, og vi kommer ikke til å slappe av på det".

Det har vært seks gatebaner i Formel 1-sesongen i år: Melbourne, Jeddah, Baku, Monaco, Singapore og Las Vegas, pluss to semi-urbane baner (Montreal og Miami) og to baner som ligger på permanente baner inne i en by (Mexico, Abu Dhabi ... pluss Madrid neste år).

Ezpeleta påpeker at Indonesias Grand Prix delvis er en gatebane. Kunne du tenke deg å se noen gatebaner i MotoGP i fremtiden?