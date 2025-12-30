MotoGP slår publikumsrekord i 2025, med økning på alle baner unntatt to

HQ

MotoGP ble mer populært enn noensinne i 2025, i hvert fall når det gjelder besøkende til banene. Selskapet avslørte rekordhøye besøkstall, med over 3,6 millioner fans på løp rundt om i verden, noe som er en ny rekord. Det var først i fjor at MotoGP-løpene passerte 3 millioner tilskuere.

"Denne sesongen har vært ekstraordinær, med rekordhøye tilskuertall og uforglemmelige løp. De 3,6 millioner seerne viser hvor mye MotoGP vokser globalt uten å miste sine røtter. Valencia var den perfekte avslutningen", sier Carmelo Ezpeleta, administrerende direktør i Dorna, eierne av MotoGP (via Motorsport).

Sammenlignet med i fjor var det bare to løp som opplevde en nedgang i antall tilskuere, Silverstone og Spielberg i Storbritannia og Østerrike, noe som kan tilskrives sikkerhetsmessige årsaker i Østerrike og dårlig vær i Storbritannia.

Ifølge offisielle data var det mest populære løpet i 2025 Le Mans, med 311 797 tilskuere, etterfulgt av Sachsenring, Buriram, Jerez og Brno. Konkurransen er populær på tradisjonelle europeiske baner som Mugello og Misano, og Assen, med kallenavnet "motorsykkelsportens katedral", passerte 200 000 tilskuere for første gang i år. Men også løpene i Asia registrerte en stor økning, med 140 324 tilskuere i Indonesia og over 90 096 i Japan.

