MotoGP-teamet Ducati Lenovo bekrefter at Pedro Acosta blir lagkamerat med Marc Márquez og erstatter Pecco Bagnaia

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MotoGP-teamet Ducati Lenovo har bekreftet endringene i teamet for de kommende sesongene. Etter å ha kunngjort at Marc Márquez hadde signert en ny kontrakt frem til 2028, bekrefter de nå at 22 år gamle Pedro Acosta, som for tiden kjører for KTM og er verdensmester i både Moto3 og Moto2, blir hans lagkamerat i sesongene 2027 og 2028.

I 2024 vant han prisen for Årets nykommer, og endte på fjerdeplass sammenlagt i MotoGP-mesterskapet i 2025. For øyeblikket ligger han på sjetteplass i sammenlagtstillingen, fem poeng foran Bagnaia, som skal erstattes.

Dette betyr at den nåværende Ducati-føreren Francesco Bagnaia vil forlate teamet ved utgangen av 2026, etter åtte sesonger der italieneren vant to verdensmesterskap på rad (som var teamets første tittel siden Casey Stoner i 2007). Bagnaia vant MotoGP-verdensmesterskapet i 2022 og 2023, men har siden slitt med å holde tempoet oppe, med en rekke skader og tekniske problemer, noe som til slutt førte til at han ble erstattet av Acosta for fremtiden. Ifølge rykter skal Bagnaia bytte til Aprilia.