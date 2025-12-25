MotoGPs sportsdirektør nedjusterer forventningene til vekst sammenlignet med Formel 1: "Forskjellig skala"

HQ

Da Formel 1-eiergruppen Liberty Media kjøpte MotoGP tidligere i år, førte det raskt til sammenligninger og troen på at de vil prøve å få motorsykkelkonkurransen til å vokse like mye som Formel 1 har gjort de siste årene, takket være mange transmediale strategier som Netflix-serien Drive to Survive eller F1-filmen. MotoGPs sportsdirektør Carlos Ezpeleta sa imidlertid at de må "styre forventningene", og pekte på de store forskjellene mellom de to motorsportene.

Ezpeleta snakket med Motorsport Italia, og advarte om at MotoGP ikke trenger å prøve å etterligne Formel 1. "Det er sant at det er lignende aspekter ved virksomheten, men i en annen skala. Vi har en klar forståelse av vår virkelighet. Vi har alltid sagt at forventningene må styres, fordi F1 er et unikt tilfelle. Den ekspansjonen og gjennomslagskraften den har oppnådd, spesielt i USA, er det ingen andre idretter som har klart. Ikke engang fotball, med milliarder av euro, har oppnådd det i den skalaen", sa Ezpeleta om F1.

Det virker som om Ezpeleta ikke er så optimistisk når det gjelder MotoGPs potensielle vekst. Han er fortsatt ambisiøs, men mer realistisk: "Som ansatt og som en del av MotoGPs ledergruppe er jeg ansvarlig overfor den strategiske visjonen til Libertys aksjonærer. Men det reduserer ikke vår enorme ambisjon om vekst. Vi må bare definere veiene og tidspunktene og tilpasse dem til vår virkelighet.

F1 er et unikt og eksepsjonelt tilfelle i idrettens historie; vi bør ikke prøve å etterligne det. Vi ser at MotoGP har mange fordeler på visse områder, men ikke på andre, avslutter han.

Ezpeleta sa at "MotoGP er allerede på et veldig høyt nivå", og det er fortsatt mye potensiell vekst i virksomheten: "Vi er fokusert på å forbedre våre styrker i stedet for å kopiere andre disipliner, og det er tydelig når man ser at vi har klart å fengsle 600 millioner fans over hele verden".

Tror du MotoGP kan ende opp med å bli like populært som Formel 1 er?