Motorbroom-eventyrspillet « Crescent County lanseres sommeren 2027

Under Kinetic Publishing Showcase, det første arrangementet arrangert av Kinetic Games' nye forlag, dukket utvikleren Electric Saint opp for å gi en oppdatering om det koselige slice-of-life-motorbroom-eventyret kjent som Crescent County.

HQ

Spillet skal lanseres på PC, PS5, Xbox Series X/S og Switch 2 en gang i løpet av sommeren 2027, og er en fantastisk opplevelse med et teknologisk preg, da det dreier seg om den unge voksne ved navn Lu, som har til oppgave å frakte pakker som bud om dagen og deretter rase rundt på asfalten som gateløper om natten. Det mest spesielle er at kjøretøyet hun velger ikke er en bil eller motorsykkel, men en motorisert kost, altså en kost med en motor festet bakpå.

Med inspirasjon fra Sable, Dredge, Olli Olli World, Kiki's Delivery Service og til og med Isle of Wight, får vi vite at Crescent County har som mål å tilby en rekke spillelementer som spenner fra kostestokkjøring og racing, relasjonsbygging, en åpen verden man kan gå seg vill i, samt omfattende tilpasningsmuligheter.