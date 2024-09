Selv om Motorolas produktkatalog har blitt litt oppblåst, er det vanskelig å ikke respektere deres overordnede designfilosofi. Smarttelefonene deres er ofte konkurransedyktige på pris, de er allment tilgjengelige i de fleste deler av verden, de tar flere sjanser enn de fleste på designfronten (spesielt med de sammenleggbare enhetene) og Android-utseendet deres er rett og slett minimalistisk.

Det nyeste tilskuddet er Motorola Edge 50 Neo, og spesielt Neo-serien er en pussig enhet ettersom den må klemme seg inn mellom den vanlige Edge 50 og den litt dyrere Edge 50 Pro. Ja, som sagt, det er litt trangt, men essensen er at det er en rekke aspekter som gjelder for flere andre Motorola Edge-telefoner.

Først og fremst er alt det grunnleggende på plass for en pris som starter på 5499 kroner. Vi snakker IP68-sertifisering (og MIL-STD-810), Gorilla Glass, et anstendig batteri på 4310 mAh og 15 watt trådløs lading. Det er en optisk fingeravtrykksleser, 68 watt trådløs lading og tre separate kameralinser - det er ingenting som egentlig mangler her, det er helt sikkert.

Under panseret finner vi en Mediatek Dimensity 7300 SoC, som er ganske pålitelig, men som også brukes i telefoner som er betydelig billigere, for eksempel Nothings CMF Phone 1, og dette er kombinert med opptil 12 GB RAM og 512 GB UFS-plass. Det er med andre ord helt greit, fancy uten å være prangende for å si det sånn, og vi tviler på at du vil legge merke til de rimeligere brikkesettene selv i noen Android-plattformoppgraderinger senere.

Motorolas skjermer har alltid vært et høydepunkt, og det samme gjelder her. Vi snakker om en LTPO P-OLED i 1256x2760 piksler og en skjermstørrelse på 6,4 tommer. Den tilbyr også 120 Hz, HDR10+-støtte og en lysstyrke som topper på 3000 NITS. Dette er noe som ligner på det du forventer av et flaggskip, og i tillegg fungerer det fantastisk i praksis. Skjermen er lesbar under alle lysforhold, er både responsiv og skarp, og byr selvfølgelig på den dype kontrasten vi forventer av OLED-paneler. Kombinert med fine stereohøyttalere er det vanskelig å klage på ytelse, skjerm og lyd.

Det blir vanskeligere og vanskeligere å finne noe subtilt å si om det MrMobile kaller "slab-style-telefoner", fordi vi virkelig har nådd et designplatå der det ikke skjer så mye verken innvendig eller utvendig mellom generasjonene. Edge 50 Neo er rask og responsiv, og tilbyr alle funksjonene du forventer, men bortsett fra det nevnte spennende Pantone-samarbeidet som sørger for at telefonen kan se bedre ut enn de fleste, er den også konservativ. Selv om det høres ut som et retorisk selvmål; du vet hva du går til, på godt og vondt.

Kamerasystemet bak er noe Motorola er spesielt selvtilfreds med i markedsføringen. Det er den gjenkjennelige treenigheten med et 50 megapikslers standard vidvinkelobjektiv med PDAF og optisk stabilisering, et 10 megapikslers teleobjektiv med 3x optisk zoom for portretter og til slutt et 13 megapikslers 120 graders ultrabredvinkelobjektiv. Det er faktisk mer enn tilstrekkelig, ettersom disse mer budsjettvennlige telefonene ofte hopper over en av de to eller erstatter den ene med en uviktig makro. Dette er allsidig og funksjonelt. Det de er spesielt glade for er implementeringen av Sonys LYTIA-sensor, nærmere bestemt en 700C på den sentrale 50 megapikslers wide. Dette er en av de nyere kamerasensorene fra Sony, og skal gi mye bedre opptak av spesielt lys. Videre har Motorola selvfølgelig hoppet på KI-vognen med "moto ai image processing". Dette er i utgangspunktet noe som ligner på den typen suite som enten Apple, Samsung eller Google tilbyr, og som fremhever kontraster, gir mer dynamisk område og utvider skarpheten etter at bildet er tatt. Motorola benytter seg selvfølgelig også av mange av KI-teknologiene som er innebygd som en del av Android.

Det er med andre ord en blanding av gimmicker og funksjonalitet, og det er opp til deg som bruker å finne ut av det. Det vi imidlertid kan si, er at for litt mindre penger enn det vanlige flaggskipet får du mye allsidighet for pengene her, med tre forskjellige linser som alle fungerer etter hensikten og har en ganske jevn fargekjemi seg imellom.

Totalt sett skiller årets Neo-variant seg ut som den som gir mest valuta for pengene, og bortsett fra et litt forglemmelig design og den snikende følelsen av at vi virkelig har nådd et designplatå blant smarttelefoner er dette en fulltreffer.