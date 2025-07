Motorola Edge 60 Pro

Det er en hard kamp i markedet for Gud vet hvilket år, og Motorolas Edge 60 Pro kommer inn fra sidelinjen med en prislapp på 600 pund, trippelkameraoppsett, 6,7" pOLED-skjerm og et batteri på 6 000 mAh. Du får også et MediaTek Dimensity 8350-brikkesett, 12 GB RAM og 512 GB lagringsplass.

Hvis du bestiller på nettet, får du flere fordeler: Den leveres med en gratis 125 watts lader, en Moto Tag og ett års skjermbeskyttelse (dvs. forsikring) for en liten avgift - selv om skjermbeskyttelsen bare kan brukes én gang. Dessverre har jeg ikke en 125 watts lader selv, men hvis Motorolas tall stemmer, går ladingen veldig raskt.

Det finnes bare én variant: 12 GB RAM og 512 GB lagringsplass - og det er jeg en stor fan av. Du kan velge mellom tre Pantone-farger: dypblå, grå eller den testede 'Sparkling Grape', som jeg heller vil kalle 'brennende lilla'. Å ja, det følger også med et deksel i esken - ikke det beste, men det er der - og det lukter faktisk av blomster i stedet for de vanlige kjemikaliene.

Batteriet på 6000 mAh holder eksepsjonelt godt - spesielt i standby. Selv ved intensiv bruk holder det lett en hel dag uten problemer. Vekten er bare 186 gram - det perfekte kompromisset mellom letthet og en førsteklasses følelse.

Skjermen strekker seg ut over sidene, noe som noen ganger gjør det litt vanskelig å treffe nøyaktig - men den ser flott ut. Fargene er Pantone-korrekte, lysstyrken er på hele 4500 nit, og den støtter HDR10+. Pikseltettheten på 446 ppi er imponerende, og oppdateringsfrekvensen på 120 Hz og Gorilla Glass 7i sørger for en moderne og solid opplevelse - selv i direkte sollys.

Kameraet er ganske anstendig med mange innstillinger og god bildekvalitet, spesielt takket være Sonys Lytia-serie. Optisk zoom (3x) via teleobjektivet er et stort pluss. Dessverre er det ingen 4K/60FPS-video og 1080p topper på 120 FPS. På den annen side er den generelle bildekvaliteten god, men det er nesten for mange alternativer. Motorola er tydelig klar over ønskene til sine kjernekunder. En 2x optisk zoom hadde vært fint, men kombinasjonen av 50 MP hovedkamera, selfie og ultravidvinkel og et 10 MP teleobjektiv er flott for prisen - forutsatt at sensorene er gode. Derfor er det synd at 4K/60 ikke støttes. Når du først har blitt vant til 4K i 60/120 FPS fra flaggskiptelefoner, forventer du raskt at disse funksjonene skal sive ned til mellomklassen.

Telefonen er rask, fargene er solide og bildekvaliteten er virkelig god - i hvert fall under anstendige lysforhold.

Det er imidlertid en rekke små finurligheter jeg ikke er fan av. Noen ganger fryser nettleseren. Fargene endres også på en merkelig måte når du aktiverer overlegg - for eksempel når du justerer lyden - uten noen åpenbar grunn. Bluetooth-tilkoblingen er også ulogisk: Når du lytter til musikk og mottar en samtale, går lyden over til telefonens høyttalere i stedet - og det samme skjer når du selv ringer. Ifølge spesifikasjonene er det stereohøyttalere, men nesten alt er nedmikset til mono og kommer bare ut av den ene siden. Jeg vil imidlertid våge å påstå at mange av disse feilene skyldes at telefonen ble testet før den offisielle lanseringen - og de bør kunne fikses med programvareoppdateringer.

Moto AI er ... vel, det er Gemini i forkledning. Fint i små doser. Den aktiveres med en knapp på siden, men funksjonaliteten virker begrenset og grunnleggende. Noen funksjoner er også bare tilgjengelige på engelsk - noe som sannsynligvis er mer Googles feil enn Motorolas.

Motorolas problem er ikke selve telefonen - den er faktisk godt laget hele veien, og de små problemene bør kunne fikses med oppdateringer. Problemet er at mange andre produsenter lager noe lignende - til rimelige priser. Hvis Motorola bare kunne barbere 5-8% av prisen, ville modellen allerede vært langt mer konkurransedyktig.

Men uansett er det en solid telefon - jeg kunne lett kjøpt en selv.