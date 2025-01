Motorola ønsker å stjele Nokias torden med nye hardføre smarttelefonmodeller

HQ

Nokia har alltid blitt sett på som den telefonprodusenten som har de mest robuste og uforgjengelige enhetene, og selv om vi ikke har hatt noen grunn til å tvile på det, er det tydelig at Motorola har latt seg inspirere av telefonprodusenten med sine nyeste kreasjoner.

To nye moto g -dingser har blitt annonsert, og begge er designet for å være holdbare og tøffe. De er MIL-STD-810H-sertifiserte, noe som betyr at de tåler fall fra en meters høyde og temperaturer mellom -4 grader Fahrenheit og 140 grader Fahrenheit, samt en luftfuktighet på opptil 95 %. Den har til og med Corning Gorilla Glass 5 for en herdet skjerm, og IP68- og IP69-sertifisering for bruk under vann.

Når det gjelder teknologien inne i den nye moto g 2025 og moto g power 2025, vil gadgetene ha en 6,7" skjerm som kjører med opptil 120 Hz og med en maksimal lysstyrke på 1000 nits. Den tilbyr Dolby Atmos-støtte og et 5000 mAh-batteri som er ment å få deg gjennom en dag, som kan hurtiglades ved hjelp av 30W TurboPower-lading eller 15W trådløs lading. Når det gjelder kameraer, er det også et 50MP-kamera, et 8MP ultrawide, 2MP macrovision og et 16MP frontkamera.

De globale utgivelsesplanene for gadgeten er uklare, men vi vet at moto g 2025 kommer til USA for $ 199.99 den 30. januar, mens moto g power i stedet er lagret til 6. februar til $ 299.99.

Dette er en annonse: