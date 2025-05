Motorola Razr 60 Ultra

Det har virkelig vært en fornøyelse å følge Motorola de siste årene. Joda, de har gitt ut en og annen budsjettorientert, intetsigende g-telefon, men blant Edge og spesielt Razr -telefonene har merket funnet et uttrykk, en innovasjonsevne og et spesielt sted der de kan appellere først og fremst til dem som vil ha valuta for pengene, men som også synes at smarttelefonmarkedet har blitt altfor konservativt.

HQ

Ta det siste settet med Razr 60 -telefoner. De er sammenleggbare klaptelefoner slik vi kjenner dem, men gjennom et samarbeid med Pantone som har vært fruktbart for begge parter i årevis, er de tilgjengelige i Scarab, Cabaret, Rio Red og Mountain Trail - distinkte farger som gir telefonen din personlighet, karakter og tilstedeværelse - noe produsenter som Apple og Samsung blankt nekter. Men det er ikke alt, hver av disse bruker også et distinkt materiale på baksiden, fra tre på Mountain Trail til en slags øko-suede på vår Scarab -modell. Det er virkelig en fantastisk beslutning som jeg ikke kan applaudere nok. La oss kollektivt si nei til frostet glass, til titan og aluminium, typisk industridesign som krymper verden der vi burde utvide den.

Denne gangen har Motorola dessuten bygget et ekte flaggskip uten et fnugg av kompromiss. Telefonen er IP48-sertifisert, noe som betyr at den er beskyttet mot både vann og støv, og selv om den bare veier 199 gram, har den et batteri på 4700 mAh, noe som er nok når du tenker på hvor mye du kan få gjort med den mye mindre skjermen. Og ja, den har 68 W-lading, 30 W trådløs lading, og du kan reversere ladingen ved 5 W. Alt dette er flaggskipkriterier, og Motorola leverer i bøtter og spann her.

På innsiden er det også flaggskipterritorium - vi snakker Snapdragon 8 Elite, 16 GB RAM og opptil 1 TB UFS 4.0-plass. Så det er ingen grunn til å klage, eller i det minste posisjonere flipptelefoner med sammenleggbare skjermer som smarttelefoner som pådrar seg full pris for halvparten av ytelsen. I de fleste av våre stresstester som prøver å tilnærme seg reell hverdagsbruk, presterer Razr 60 Ultra nesten på nivå med andre telefoner med denne SoC-en, f.eks. OnePlus 13, og det i seg selv er imponerende at det er plass til en god kjøleløsning i et chassis som er mindre og må brettes.

Som du sikkert allerede vet, er det to forskjellige skjermer her, og begge er mildt sagt ganske imponerende. Den ytre er en 4" LTPO AMOLED i 1272x1080 - det gir oss en tetthet på 417ppi, noe som virkelig ikke er dårlig, og den er også belagt med Corning Gorilla Glass Ceramic. Hvis du er bekymret for lav lysstyrke i bakgrunnsbelysningen, har Motorola sørget for 3000 NITS peak, så den er også lyssterk - og den kjører også med 165Hz.

Når du åpner den opp, får du en 7-tommers skjerm, større enn nesten alt annet på markedet, og det uten å gjøre telefonen vesentlig større. Denne skjermen har 1224x2912, en ppi på 464, og det er også en LTPO AMOLED 165Hz-skjerm med Dolby Vision, HDR10+ og en lysstyrke som når en topp på 4500 NITS.

Det er helt vanvittig at så mye kan pakkes inn i et så tett og slankt chassis uten noen vesentlige ofre. Vel, i prinsippet "ofrer" du et teleobjektiv, ettersom Razr 60 Ultra er utstyrt med et 50 megapikslers f/1,8 24 mm vidvinkelobjektiv med optisk stabilisering og PDAF, og et 50 megapikslers ultravidvinkelobjektiv på 122 grader. Dette er to superdyktige objektiver som fungerer "i all slags vær", for å si det sånn. Fargekjemi, stabilisering og selve kameraappen er allsidig og elegant, og bildene er faktisk bedre enn jeg personlig hadde forventet, med godt dynamisk område og fin dybde. Som alltid er det små problemer under dårlige lysforhold, ettersom Motorolas binning og generelle programvare rett og slett ikke har den samme senioriteten som vi forventer fra andre flaggskip.

Er det noen reelle kompromisser da? Motorola har økt prisen til £1,100, noe som virker litt bratt, spesielt med tanke på at Razr -telefoner historisk sett har vært billigere enn funksjonaliteten deres ellers skulle tilsi, men det er mer sannsynlig at de igjen bare tilbyr tre år med Android plattformoppgraderinger. Det er litt drøyt i en tid hvor det generelt tar lengre tid å kjøpe en ny telefon.

Når det er sagt, er dette noe nær en genistrek, en "kompromissløs" klaptelefon som gir deg så mye funksjonalitet og allsidighet bundet inn i et skall som har så mye mer personlighet enn den gjennomsnittlige smarttelefonen. Godt gjort, Motorola. Virkelig godt gjort.