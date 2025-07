Motorola Watch Fit

Motorolas nyeste tilbud er deres billett inn i alles komplekse og omfattende økosystem, og den kommer til en pris som folk flest har råd til.

Watch Fit er attraktiv, men enkelt konstruert: en 1,9-tommers OLED-skjerm med 1000 nits lysstyrke og et aluminiumschassis som bare strekker seg minimalt utover skjermen. Designet er enkelt, og det finnes bare én farge tilgjengelig - "Trekking Green" - som dekker selve remmen. Remmen er svært godt designet, og det elastiske stoffet gir en 100 % optimal balanse mellom plassering og trykk på håndleddet. Klokken er også veldig lett, den veier bare 25 g, og jeg må innrømme at jeg ofte glemte at jeg hadde den på meg.

Klokken har selvfølgelig hundrevis av treningsfunksjoner, pulsmåling og alt annet du forventer av en treningsklokke. I tillegg har den også søvnmåling, en funksjon som raskt irriterte meg, men ikke i den grad at jeg ble fristet til å teste vannmotstanden på 5 ATM, som den er sertifisert for.

Klokkeappen, Motorola Watch, er overraskende bra. Du kan tilpasse nesten alt ved klokken, og det finnes virkelig gode muligheter for å sette den opp akkurat slik du vil ha den. Enda bedre: Du kan fjerne funksjoner - selv de mest grunnleggende - hvis du ikke vil bruke dem, og dette bør andre produsenter ta etter. I tillegg kan man visstnok designe sin egen urskive med Moto AI (Gemini), men jeg hadde vært en enda gladere anmelder hvis det hadde vært litt mer variasjon i de eksisterende urskivene, for de er veldig like, bare i forskjellige farger. Her kunne den grafiske avdelingen ha trengt litt mer tid, og kanskje litt veiledning fra en treningscoach.

Klokken dukker opp i løpet av dagen når du har nådd ulike mål for kaloriforbrenning, skritt og generell aktivitetsatferd, men målene er nok satt etter amerikanske standarder, for ofte har du bare vært aktiv i noen timer før du får beskjed om at "dagens mål er nådd".

Motorola har laget solide produkter så lenge jeg kan huske, og jeg er gammel nok til å ha eid en CD930-mobiltelefon, en solid arbeidshest som alltid har fungert. Til min glede har dette blitt beholdt i designet av denne klokken. Jeg fikk lett to uker pluss litt ekstra per lading. Operativsystemet er enkelt, flytende og veldig raskt.

Den offisielle prisen er £90, men du kan finne den billigere andre steder hvis du er villig til å lete.

Det er flott at du får Gorilla Glass 3 -beskyttelse, GPS og IP68-sertifisering, men jeg savner én ting som er veldig viktig for meg: internminne og musikkavspilling. Det føles helt feil å ta med seg telefonen på treningssenteret eller ut på sykkelturen, og alt burde være mulig fra klokken, da telefoner stjeler oppmerksomheten din og forstyrrer roen du får under treningen. Jeg forstår at Motorola lager små og lette mobiltelefoner som egner seg til dette formålet, men innebygd musikkavspilling er et must når man lanserer en klokke som så tydelig retter seg mot seriøse og semi-seriøse treningsfans.

I tillegg kommer den lave prisen med sin egen pris. Det ser ikke ut til å være noe alternativ å legge til eksterne apper. Det er faktisk helt umulig, ettersom verken Play Store eller Moto Watch -appen støtter det. Dette kunne ha vært en kulere funksjon enn AI-genererte urskiver.

Men hvis du trenger en treningsklokke som ikke gjør noe mer enn det grunnleggende, og du er av typen som tar med deg mobiltelefonen på treningssenteret eller sykkelturen, er dette et opplagt og ikke minst billig kjøp.