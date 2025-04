Chainsaw Man: The Movie får kinopremiere i oktober

Sonys største nyheter under CinemaCon-presentasjonen dreide seg i stor grad om spindelvevets verden, med Spider-Man 4 som fikk sin rette tittel og Beyond the Spider-Verse som også fikk en ny premieredato. Men det var ikke alt Sony hadde å by på, da produksjonsgiganten avslørte informasjon om sitt samarbeid med anime-studioet Mappa.

Denne kunngjøringen var i forhold til Chainsaw Man: The Movie, som er en spillefilmdel av Chainsaw Man -historien som kommer på kino i oktober 2025, nærmere bestemt den 29.

Dette ble bekreftet i et innlegg på sosiale medier som også presenterte en titt på en plakat for filmen, som viser den ikoniske hovedpersonen midt i et veldig fargerikt bakteppe.

