Motstandere av Indonesias sentraliserte regime bruker piratflagget fra One Piece som symbol

Siste nytt om Indonesia Eiichiro Oda, skaperen av One Piece-mangaen, kunne nok ikke forestille seg at hans morsomme "jolly roger"-flagg (som piratflagg med hodeskalle og korslagte bein kalles) ikke bare skulle bli et symbol på motstand og frihet på sidene hans, men at det tre tiår senere skulle inspirere en generasjon av "opprørere" i Indonesia til å stå opp mot en sentralregjering.

Gnisten ble tent da innbyggernes protester begynte å bryte ut på grunn av lovendringer fra den nåværende presidenten, tidligere general Prabowo, som ville foreta sosiale budsjettkutt og gi militæret større makt i regjeringen, samt sentralisere styringen av et land som består av tusenvis av befolkede øyer.

Da presidenten i en tale til nasjonen oppfordret til å heise det rødhvite nasjonalflagget ("rødt for blodet som ble utgytt for uavhengigheten, hvitt for sjelens renhet"), bestemte en spontan bevegelse i ulike deler av landet seg for i stedet å heise flagget til den fiktive piraten Monkey D. Luffy, hovedpersonen i manganime-serien One Piece. I fiksjonen heiser Luffy ikke piratflagget for å plyndre de svake, men også for å utfordre en verdensregjering som innskrenker friheten.

På grunn av One Pieces popularitet blant indonesere i alle aldre har flaggene vært en måte å "øke bevisstheten om politiske spørsmål på en annerledes og unik måte", sier Dominique Nicky Fahrizal, forsker ved Center for Strategic and International Studies. Andre indonesere sier at det å heise flagget er et "symbol på at vi elsker dette landet, men at vi ikke er helt enige i dets politikk".

Indonesias demokrati er fortsatt en ung og skjør styreform som fortsatt bærer med seg visse mekanismer fra tidligere tiders makt. I 1998 gjennomgikk statsstrukturen store reformer, og først i 2004 kunne innbyggerne stemme på president og visepresident for første gang siden 1945 (året for uavhengigheten fra Nederland).

"Selv om landet offisielt er uavhengig, er det mange av oss som ikke har opplevd denne friheten i det daglige.

"De har vist at Monkey D Luffys drøm, det enkle og urokkelige ønsket om å være fri, er det eneste de egentlig frykter."

Takk, BBC.