Motstridende rapporter fra Ferland Mendys skade: Fra fem måneder til tidlig pensjon

I tillegg til feiden mellom Fede Valverde og Aurelien Tchouameni og den giftige atmosfæren i Real Madrids garderobe, har et annet drama rammet den spanske klubben: Den franske venstrebacken Ferland Mendy skal opereres for sin skade, og bekrefter at han går glipp av VM med Frankrike ... men med motstridende rapporter om omfanget av skaden.

Noen, som AS, sier at han vil være fem måneder på bedringens vei, noe som betyr at han ikke vil kunne returnere til Real Madrid før i oktober 2026.

Men torsdag sa Cadena Cope at skaden i rectus femoris-senen i høyre ben er mye verre enn antatt, fordi han har fått en seneskade med beinavrivning ... og kan bli borte i et år, eller mer. Rapporten sier til og med at han kan vurdere en tidlig pensjonering på grunn av sin historie med skader, til tross for at han har kontrakt med Real Madrid frem til 2028.

30-åringen, som kom til Real Madrid i 2019, har kun spilt ni kamper i 2025/26-sesongen på grunn av skader, og den forrige sesongen ble også avbrutt i april da han pådro seg en lignende skade.