Motstridende rykter om lanseringen av ny Xbox

Takket være de lekkede dokumentene fra rettssaken mellom FTC og Activision Blizzard i fjor høst vet vi at Microsoft har planer om å lansere en ny Xbox i 2028. Men dette har ikke hindret innsidere og lekkasjer i å løpe løpsk, og det verserer nå to rykter i media, ett som sier at Microsoft lanserer sin neste konsoll i 2026 - og et annet som sier at den kommer senere enn 2028.

Det første ryktet kommer fra innsideren Magg, som hevder å ha en viss innsikt i hva Microsoft holder på med. Da han besøkte den siste episoden av Colteastwoods podcast, sa han at neste Xbox kommer i 2026, og at to SKU-er vil være tilgjengelige. En tradisjonell og kraftigere, og en som ligner mer på Switch med en dock som kobles til TV-en samtidig som den også fungerer som en håndholdt enhet. Det har gått en del rykter om en bærbar Xbox i det siste, så dette passer godt inn i det bildet.

Personen som hevder at neste Xbox er forsinket, er Moore's Law is Dead, en selverklært innsider (som ikke alltid er kjent for å være nøyaktig) som sier at Microsoft for øyeblikket vurderer Intel-prosessorer til neste Xbox og derfor er sent ute med forberedelsene til sin kommende konsoll, ettersom de ikke har en avtale med AMD ennå. Som et resultat av dette sier han at PlayStation 6 sannsynligvis vil komme før neste Xbox (som, som vi sa ovenfor, var planlagt å komme i 2028), og dermed vil neste Xbox sannsynligvis tidligst bli lansert i 2029.

Vi foreslår at du tar begge disse ryktene med en god porsjon salt, men det første ryktet om en lansering i 2026 er nok noe mer sannsynlig enn det andre.