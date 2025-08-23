Mount & Blade II: Bannerlord setter seil med flåteutvidelsen War Sails

HQ

Tidligere i år annonserte TaleWorlds Entertainment en helt ny nedlastbar utvidelse til Mount & Blade II: Bannerlord. Dette er ikke noe mindre tillegg, men snarere en betydelig oppgradering av grunnspillet. For første gang i serien vil spillerne kunne føre krig til sjøs og ta kommandoen over skip i store sjøslag.

Verdenskartet har blitt bygget om for å gi plass til maritim spilling, og spillerne kan også se frem til forbedrede væreffekter som vil påvirke sjøslagene. En helt ny fraksjon vil også bli introdusert: Nords, et vikinginspirert folk som spesialiserer seg på sjøfartskamper.

Slik beskriver TaleWorlds selv utvidelsen :

"Seil på åpent hav, led mektige flåter og skap din egen arv i War Sails, den episke enspillerutvidelsen til Mount & Blade II: Bannerlord. War Sails bringer sjøkrigføring til Bannerlord for første gang, og lar spillerne styre mektige skip, delta i spennende sjøslag og mestre maritim erobring."

For de som er lei av å være fastlåst på land, er dette sjansen til å omfavne en ny form for krigføring. War Sails skal etter planen lanseres høsten 2025, selv om ingen eksakt dato er bekreftet ennå. En trailer har blitt sluppet for å vise frem den nye fraksjonen - passende nok akkompagnert av Amon Amarths tordnende lyder.