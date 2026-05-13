Mourinho er fortsatt favoritten i Real Madrid, men Pérez' kunngjøring kan påvirke eller forsinke kunngjøringen

Langt (eller så langt som mulig) fra kontroversen etter pressekonferansen til Real Madrids president Florentino Pérez, fortsetter ryktene om Real Madrids neste trener, som etter alt å dømme blir José Mourinho. Den portugisiske treneren har hatt et anstrengt forhold til Pérez, men det antas å være hjertelig nå, og for Pérez er Mourinho det beste valget etter at Xabi Alonso og Álvaro Arbeloas prosjekter mislyktes, i den grad at han kan være villig til å etterkomme Mourinhos krav.

Det eneste problemet nå er timingen: En avtale vil ikke bli inngått før neste uke, når den portugisiske ligaen avsluttes. Og Benfica er i en vanskelig situasjon, da de nylig tapte andreplassen i ligaen til Sporting fra Lisboa, til tross for en ubeseiret sesong med 22 seire og 11 uavgjorte. Benfica må nå vinne, og Sporting må tape i den siste kampdagen på lørdag for å kvalifisere seg til Champions League.

Mourinho har avfeid alle spørsmål om Real Madrid de siste dagene, men det har blitt rapportert at dagen etter ligaavslutningen 17. mai starter en tidagersperiode der han i henhold til Mourinhos kontrakt vil få lov til å bli solgt til en annen klubb til en relativt liten pris for Madrid, 3 millioner euro (som er mindre enn hva Madrid betalte Leverkusen i fjor for Xabi Alonso).

Spørsmålet som gjenstår nå er om den nye valgprosessen i Real Madrid, som kan vare i to uker, vil påvirke Pérez' evne til å gjøre en avtale med Mourinho i tide...