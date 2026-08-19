Mourinho forklarer at Rodri «nølte» og at «Real Madrid kan ikke ha spillere som tenker seg om to ganger

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José Mourinho ble tirsdag offisielt presentert som Real Madrids nye trener, samme dag som FC Barcelona kunngjorde signeringen av Rodri Hernández som sin nye spiller, og dermed satte punktum for historien om spilleren som virket nærmere Real Madrid før den sjokkerende vendingen. Naturligvis ble Mourinho spurt om sin mening om spilleren, etter rapporter om at han hadde insistert på at klubben skulle signere midtbanespilleren.

Ifølge den portugisiske treneren hadde Rodri tvil, og det skapte også tvil hos ham selv, og «Real Madrid er av en slik kaliber at de ikke kan ha spillere som må tenke seg om to ganger». Han avviser også påstanden om at Barcelona prøvde å «snappe» spilleren og bekreftet at han ikke trenger flere signeringer og er fornøyd med troppen han har.

«Real Madrid ga ham et veldig godt tilbud. Jeg tror forholdet mellom Real Madrid og Manchester City er veldig godt. Uten å forhandle med City tok Real Madrid kontakt med Rodri og ga ham et betydelig tilbud. Rodri nølte», forklarte han i et intervju med det spanske TV-programmet «El Chiringuito».

«Det jeg tror har skjedd – og her snakker jeg for meg selv – er at Rodris tvil har skapt tvil hos meg. Han er en enestående spiller og svært profesjonell overfor oss. Jeg mener Real Madrid har en status som ikke tillater at spillerne nøler. Hvis man kontakter ham, må spilleren spørre når han skal komme», la han til.

«Vi trenger ikke å hente flere spillere. Jeg sier ikke at det ikke blir flere signeringer – overgangsvinduet er åpent – men for meg er det avsluttet. Jeg er veldig fornøyd med den troppen jeg har. Jeg savner ikke Rodri. Vi har løsninger, vi har kvalitet og en tropp som allerede er komplett», sa portugiseren.