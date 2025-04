Mourinho griper etter nesen til Galatasaray-sjefen i et tyrkisk derby

HQ

Istanbul-derbyet mellom Galatasaray og Fenerbahçe, også kalt det interkontinentale derbyet fordi hver klubb er på hver sin side av byen, er vanligvis en av de mest opphetede kampene hvert år, og gårsdagens var intet unntak. Det var en kvartfinalekamp i den tyrkiske cupen, og Galatasaray vant 2-1 på bortebane.

Fenerbahçes manager José Mourinho var ikke fornøyd med kampen, og en hendelse fant sted etter kampen. Da Okan Buruk, Galatasaray-treneren, håndhilste på dommerne, kom Mourinho bort til ham bakfra og tok tak i nesen hans. Buruk falt deretter dramatisk ned på gulvet og dekket ansiktet sitt.

Så langt har Mourinho ikke blitt ilagt noen sanksjon, og Buruk bagatelliserte senere hendelsen på en pressekonferanse: "Det var en liten skramme. Vi forventer at managere oppfører seg mer passende i slike situasjoner. Jeg vil ikke overdrive denne saken, men det var ikke et stilfullt trekk", sa han (via BBC).

For bare to måneder siden, i et annet tyrkisk derby, ble Galatasaray anklaget for rasistiske uttalelser mot dommerne. Galatasaray gikk til sak mot ham og ble bøtelagt, men Mourinho sa senere at han fikk mye støtte, og sa: "alle kjenner mine dårlige egenskaper, men rasisme er ikke en av dem".