Mourinho har ikke-forhandlingsbare betingelser for å bli Real Madrid-manager, inkludert å kvitte seg med syv spillere

Real Madrids garderobe er i ferd med å falle fra hverandre, og nåværende trener Álvaro Arbeloa virker ute av stand til å fikse det. Sesongen er allerede tapt, og alle øyne er rettet mot om treneren neste sesong vil være i stand til å korrigere kursen etter to troféløse sesonger (Ancelotti løftet to mindre trofeer tidlig i sesongen 2024/25, og Xabi Alonso og Arbeloa oppnådde ingenting). Og ryktene sier at José Mourinho kommer tilbake til Bernabéu, 13 år etter at han forlot laget.

Ryktet er langt fra definitivt, men i forrige uke ble det rapportert at den portugisiske treneren, som jobbet i Real Madrid mellom 2011 og 2013, var Florentino Pérez' førstevalg på benken neste sesong, og nye opplysninger tyder på at treneren er mer enn villig til å forlate Benfica, og at Real Madrid også er villig til å betale en frikjøpsklausul på 3 millioner euro.

Ifølge ES Diario skal det ha vært et møte mellom Florentino Pérez, Jorge Mendes (Mourinhos agent) og Mou selv, der den fortsatt Benfica-treneren la frem sine krav for å gå til Real Madrid, og spilte ballen videre til Florentino Pérez, som må avgjøre om han går med på hans betingelser eller ikke.

Disse kravene er ikke forhandlingsbare for Mourinho, og alle må aksepteres, inkludert å ha full frihet til å sette sammen troppen sin uten innblanding ovenfra, og kreve å kvitte seg med minst syv spillere som ikke passer inn i hans konsept...



Toårskontrakt, verken mer eller mindre



Full frihet i valg av lagoppstilling



Sju spillere må gå (ikke offentliggjort, men inkluderer ikke Alaba, Carvajal og Fran González, hvis kontrakter går ut i år)



Han velger sin egen tekniske stab, som kan inkludere Arbeloa som assisterende trener



Fitnesstrener Antonio Pintus må sparkes som følge av den lange listen med skader



Mer kontroll og kommunikasjon med den medisinske staben for å forhindre situasjoner som Mbappés kneskade



Vil kun stå til ansvar overfor Florentino Pérez



Mou vil ikke fungere som talsperson for klubben, kun de obligatoriske pressekonferansene



Ingen flere USA- eller Asiaturnéer med vennskapskamper om sommeren



Tror du Florentino Pérez vil gå med på Mourinhos krav?