Mourinho later som han sovner under pressekonferansen etter stort nederlag for Fenerbahçe

HQ

Fenerbahçe-manager José Mourinho har ikke hatt sine beste uker den siste tiden. I forrige uke ble han anklaget for rasisme av det andre tyrkiske storlaget, Galatasaray, og i går gikk laget hans på et svært smertefullt tap på hjemmebane: 3-1 mot skotske Rangers i åttedelsfinalen i Europa League.

Under pressekonferansen etter kampen "sovnet" Mourinho under et veldig langt spørsmål fra en reporter, som han ikke svarte på. "Dette er for mye for hodet mitt. Jeg er trøtt mann, 90 minutter, ikke for å høre på alt dette, jeg er for trøtt til det", sa han og gestikulerte som om han var i ferd med å sovne.

Mourinho svarte mer seriøst på andre spørsmål, og innrømmet at resultatet var bra, ettersom det kunne ha vært enda verre (de tapte 3-1 for Rangers), og sa til og med at det ikke var hans feil at spillerne undervurderte motstanderne. "Hvis de ikke gjorde det, er det ikke min feil, for jeg forberedte kampen som alltid".

Og når det gjelder rasismeanklagene, avsluttet Mourinho sin taushet i går, og sa at de var "ikke veldig smarte" da de beskyldte ham for rasisme i et intervju med Sky Sports, og at han fikk støtte "selv fra folk som ikke liker meg" fordi "alle kjenner mine dårlige egenskaper, men det [rasisme] er ikke en av dem". Han ble utestengt i fire kamper av det tyrkiske fotballforbundet, og saksøkte deretter Galatasaray med et krav om 41 000 pund i erstatning.