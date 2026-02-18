Mourinho ønsker å være likeverdig i konflikten mellom Vinícius og Prestianni, men sier Benfica ikke er rasistisk

HQ

José Mourinho var en av hovedpersonene i kampen mellom Benfica og Real Madrid tirsdag kveld, som endte 1-0 etter et mål av Vinícius som ble etterfulgt av påståtte rasistiske fornærmelser fra Benfica-spiller Gianluca Prestianni, fornærmelser som spilleren benektet, og som fikk full støtte fra Benfica, mens UEFA gjennomgår rapportene.

Rett etter kampen var Mourinho svært kritisk til Vinícius, som fikk gult kort for sin målfeiring, der han danset i nærheten av et hjørneflagg. Dette var hans ord, gjengitt av Mundo Deportivo: "Han scorer et mål som bare han eller Mbappé kan score, og han må feire det med lagkameratene sine, ikke tulle med de 60 000 menneskene på dette stadionet. Hvor mange stadioner har dette skjedd på? Han er en spiller av en annen verden, og jeg elsker ham, men hvis du scorer et mål som dette, må du bli båret på skuldrene til lagkameratene dine, sier portugiseren.

Mourinho, som ikke kommer til å sitte på benken på Bernabéu neste uke på grunn av det røde kortet, forsøkte å være ekvilibristisk angående fornærmelsen. "Jeg har snakket med begge to, og hver av dem forteller meg noe forskjellig. Jeg vil ikke si 100% at jeg bare tror på Prestianni, men jeg kan heller ikke si at det Vinicius fortalte meg er sannheten."

Han forklarte imidlertid til pressen at han så rødt kort på grunn av sin klage til dommeren, som ikke viste Vinícius gult kort, men også andre spillere som hadde fått en advarsel på forhånd, og hvis de fikk gult kort, ville de ikke spille den påfølgende kampen. "Jeg ble utvist fordi jeg sa noe veldig åpenbart. Dommeren hadde et papir der det sto at Tchouaméni, Huijsen og Carreras ikke kunne få gult kort. Jeg har tilbrakt 1400 kamper på benken, og jeg visste hvem jeg kunne og ikke kunne vise ut. Vi vet hvordan dette fungerer."

Mourinho "foretrekker å være uavhengig" angående rasistiske hendelser

I et annet sett med uttalelser som BBC har tatt opp, forsvarer den portugisiske manageren også at Benfica "ikke er en rasistisk klubb": "Jeg sa til Vinicius at når du scorer et slikt mål, må du bare feire og gå tilbake. Da han kranglet om rasisme, sa jeg til ham at den største personen i klubbens historie var svart", med henvisning til Eusebio.

"Denne klubben, det siste den er, er rasistisk. Hvis det var noe i tankene hans som hadde noe med det å gjøre, så er dette Benfica. De fortalte meg forskjellige ting. Men jeg tror ikke på det ene eller det andre. Jeg ønsker å være en uavhengig."