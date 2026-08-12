Mourinho snakker om Casillas i Netflix-dokumentaren: «Jeg innså at de er bortskjemte

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Netflix har nettopp sluppet en dokumentarserie i tre deler om den portugisiske treneren José Mourinho, akkurat idet han har gjort comeback i Real Madrid 13 år senere. Serien, som ganske enkelt har fått tittelen «Mourinho», skaper store overskrifter da treneren, som nå er 70 år, avslører at han ble tilbudt jobben som Manchester United-trener etter at Sir Alex Ferguson trakk seg tilbake i 2013 etter 26 år.

Mourinho ville ha vært «den utvalgte», et kallenavn som senere ble gitt til David Moyes, som var den som overtok rollen etter Ferguson… bare for å bli sparket etter ti måneder.

Mourinho sa imidlertid at han «trengte å føle seg elsket» etter et tøft siste år i Real Madrid, og valgte i stedet å vende tilbake til Chelsea. Mourinho endte opp i Manchester United i 2016, hvor han vant Europa League, men ble også sparket etter to og et halvt år.

Men den delen av dokumentaren som det snakkes mest om i Spania, er når han snakker om Iker Casillas, som var lagkaptein og regnet som verdens beste målvakt på det tidspunktet da Mourinho overtok laget.

Mourinho husker de tre første gangene han snakket med Casillas: første gang ba Casillas om mer ferie for landslagsspillerne, andre gang var det for å utsette treningen med en time fordi det var mye trafikk i Madrid, «og den tredje gangen fortalte han meg at de ikke ville dra til hotellet, at de foretrakk å møtes på kampdagen og dra direkte til stadion. På kort tid innså jeg at de var bortskjemte».

Mourinho satte som kjent Casillas på benken i en troféfri sesong i 2012/13, og hans offentlige konflikter med ham og andre spillere som Sergio Ramos førte til en anspent atmosfære og splittelse blant supporterne, og Mourinho forlot klubben. 13 år senere kan Mourinho stå overfor lignende problemer med store stjerner og store egoer i garderoben – vil han klare å oppnå bedre resultater denne gangen?