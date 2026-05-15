Mourinho tar Arbeloas parti etter den siste krangelen med Mbappé: "Det er alltid lettere å være spiller enn å være manager"

José Mourinho, som ryktes å være den neste Real Madrid-treneren, en avtale som kan bli inngått allerede neste uke, når den portugisiske ligaen avsluttes, har uttrykt sin mening om den siste krangelen mellom trener Álvaro Arbeloa og spiller Kylian Mbappé: Franskmannen beklaget at han var "den fjerde spissen" for Arbeloa bak Vini, Gonzalo og Mastantuono, og Arbeloa var uenig og minnet om at han fortsatt er treneren og den som tar beslutninger.

Mourinho sa på en pressekonferanse før kampen mellom Benfica og Estoril at han var lei seg. "Han ga alt for meg som spiller, og da han ble Real Madrids trener... det har alltid vært en forbindelse mellom meg og Real Madrid, og når Álvaro er trener, øker min forbindelse og mitt ønske om at ting skal gå bra enda mer", sa Mourinho, som nektet å snakke om Mbappé, og fokuserte på hva han følte for sin venn, som han trente i sin forrige periode i laget mellom 2011 og 2013.

"Jeg ønsker at ting skal gå bra for ham. Men sånn er livet til en trener. Jeg spøker mye med mine tidligere spillere som blir trenere, og jeg sier til dem: "Vent et par år, så får du se hvor mange grå hår du har. Det er alltid lettere å være spiller enn å være manager. Men han vant kampen i går, og jeg er sikker på at han er fornøyd i dag."

Mourinho, som mest sannsynlig blir Real Madrids trener senere i sommer, tok Arbeloas parti. Dette ser ikke bra ut for den franske spissen, ettersom den nye trenerens ankomst ikke vil feie denne kampen under teppet. Hvis Mourinho kommer, er det faktisk mulig at Arbeloa forblir i Mourinhos trenerstab, så det gjenstår å se om Mbappé vil slutte fred med Arbeloa i løpet av sesongens to siste kamper...