Mourinho utvist under Benfica-Porto-kampen etter å ha blitt kalt "forræder" 50 ganger.

HQ

Benfica tapte 2-2 mot Porto, noe som nesten definitivt knuste håpet om å komme tilbake i Primeira Liga, og manager José Mourinho ble nok en gang utvist og fikk rødt kort etter en episode med Portos benk. På pressekonferansen forklarte Mourinho at han hadde blitt kalt "forræder" av Portos assisterende manager Luis 'Lucho' Gonzalez "50 ganger".

"Han kalte meg en forræder 50 ganger. Jeg vil gjerne at han forklarer meg hva en forræder er? Jeg dro til FC Porto, jeg ga min sjel til FC Porto, jeg dro til Chelsea, jeg dro til Inter, til Real Madrid, jeg dro verden rundt og ga 24 timer av livet mitt hver dag. Det kalles profesjonalisme", forklarte Mourinho.

Mourinho startet faktisk sin managerkarriere som assistenttrener i Porto på 1990-tallet (og senere Barcelona), men debuten som manager var i Benfica i 2000. Han ble for alvor kjent da han ledet Porto til Champions League i 2004, men han forlot klubben til fordel for Chelsea samme år, og kom ikke tilbake som manager for et portugisisk lag før i 2025 med Benfica.

"Da han gikk til Marseille [fra FC Porto i 2009], forrådte han FC Porto? Han kunne ha fornærmet meg på en annen måte, kanskje han ville ha tenkt det bedre, men jeg synes det er et angrep på min profesjonalitet", forklarte Mourinho. "Hvorfor en forræder? For å ha gitt alt til Benfica?"

2-2-kampen var bitter for Porto, som ledet 2-0 før Benficas to scoringer i andre omgang, men det er likevel nok til at de ligger fire poeng foran Sporting (66 og 62 poeng) og syv poeng foran Benfica (59 poeng) i ligaen.