Mouse: P.I. For Hire fysiske og digitale utgaver kunngjort, Switch 2 inkluderer spill på kassett

HQ

Du har kanskje allerede sett lekkasjene, men denne informasjonen har nå blitt bekreftet av utvikleren Fumi Games og utgiveren PlaySide Studios. Det etterlengtede Mouse: P.I. For Hire vil få både en digital og fysisk lansering, og flere utgaver av spillet er også lovet.

For det første er den digitale debuten fortsatt planlagt til 16. april, etter den nylige forsinkelsen. For en smakebit på hva som kommer om noen uker, kan du lese vår nylige forhåndsvisning og til og med lese vårt intervju med Fumi Games, der vi diskuterer utviklerens holdning til AI og også den "relativt lineære" historien.

I henhold til den fysiske utgaven av spillet, vil dette være tilgjengelig for PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2, med forbehold om at de vil debutere senere enn de digitale utgavene den 10. juli.

Det vil være både en vanlig standardutgave for kun PS5 og Switch 2 som bare inneholder basisspillet, med dette inkludert som et produkt på kassetten for Switch 2 og ikke et Game-Key Card. Den større Mouseburg-utgaven vil også være tilgjengelig på Xbox Series X/S og PC (via en Steam-kode i en eske), og denne inkluderer massevis av fysiske godbiter, som f.eks:



Grunnspillet Mouse: P.I. For Hire



En 7" vinylplate med fire spor fra det offisielle spillets lydspor, med



originale låter fra komponisten Patryk Scelina, i tillegg til et helt nytt spor laget for spillet



laget for spillet av elektroswing-ikonene Caravan Palace



En dobbeltsidig plakat (340 mm x 340 mm) med et kart over Mouseburg på forsiden



og en tegning av Jack Peppers trofaste "Micer"-pistol på baksiden



En trykt Mouse: P.I. For Hire tegneseriebok, inkludert 2 klistremerkeark



33 Mouseburg Baseball Trading Cards, inspirert av minispillet i spillet



3 Premium Mouseburg-postkort



Når vi ser tilbake på den digitale lanseringen, vil en Digital Deluxe Edition også bli gjort tilgjengelig på Steam 16. april, som vil inneholde grunnspillet, den første DLC-utvidelsen når den etter hvert lanseres, det komplette lydsporet og en digital tegneserie.

Til slutt får vi vite at Xbox-lanseringen vil støtte Play Anywhere uten ekstra kostnad, og at ytterligere informasjon om lanseringsplanene for Mouse: P.I. For Hire på PS4, Xbox One og Nintendo Switch vil bli avslørt på et senere tidspunkt.

Når det gjelder priser for alle disse forskjellige utgavene, kan du se dette samlet nedenfor.

Standardutgave



PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2 | Digital | USD $29,99,



GBP £24,99, EUR €29,99 | Global | 16. april 2026



PlayStation 5 | Fysisk plate | 29,99 USD, 29,99 GBP, 34,99 EUR | Globalt | 10. juli 2026



Nintendo Switch 2 | Fysisk spillkassett | 39,99 USD, 39,99 GBP, 44,99 EUR | Globalt | 10. juli 2026



Fysisk Deluxe "Mouseburg Edition"



PlayStation 5 | Fysisk plate | 49,99 USD, 49,99 GBP, 54,99 EUR | USA, Canada, Latin-Amerika, Europa, Midtøsten, Øst-Asia og Australia | 10. juli 2026



Nintendo Switch 2 | Fysisk spillkassett | 59,99 USD, 52,99 GBP, 59,99 EUR | USA, Canada, Latin-Amerika, Europa, Midtøsten, Øst-Asia og Australia | 10. juli 2026



PC (Steam) | Kode i en eske | 44,99 GBP, 49,99 EUR | Europa, Midtøsten, Øst-Asia og Australia | 10. juli 2026



Xbox Series X | Fysisk plate | GBP 49,99, EUR 54,99 | Europa, Midtøsten, Øst-Asia og Australia | 10. juli 2026



Digital Deluxe-utgave (PC - kun Steam)



Digital Deluxe Edition-pakke | 39,99 USD, 33,49 GBP, 39,99 EUR



Originalt spillsoundtrack | 9,99 USD, 8,50 GBP, 9,99 EUR



Digital tegneseriebok | 0,99 USD, 0,89 GBP, 0,99 EUR



DLC-utvidelse | 9,99 USD, 8,50 GBP, 9,99 EUR



Sjekk ut innholdet i Switch 2 Deluxe Mouseburg Edition nedenfor.