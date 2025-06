Mouse: P.I. For Hire - Grusom krim noir har aldri sett så munter ut

HQ

Det føles virkelig som om Fumi Games' Mouse: P.I. For Hire har kommet langt. Det som opprinnelig startet som et svært stilig skytespill, har nå utviklet seg til å bli en kompleks og intrikat krim- og detektivthriller som understøttes av minneverdige bilder og animasjoner og intense actionsekvenser. Denne indieperlen har blitt en av de beste titlene å følge med på i 2025, og de siste spillsekvensene jeg har fått se, bekrefter bare hvorfor dette har blitt tilfelle.

For det første ser Mouse: P.I. For Hire ut til å være et mye dypere spill enn mange kanskje forventer. Dette er et lineært krim-actionspill som dreier seg om en gnager-privatdetektiv ved navn Jack Pepper, med stemmen til Troy Baker, som etter å ha tatt på seg det som ser ut til å være en rutinesak, finner seg selv med hodet først i den korrupte undersiden av byen Mouseberg. Selv om omfanget av denne korrupsjonen for øyeblikket unnslipper meg, viser utdraget av spillingen jeg har vært i stand til å bevitne at denne korrupsjonen strekker seg til å planlegge attentatforsøk på myndighetspersoner midt på lyse dagen, på en måte som får John Wilkes Booth til å se annenrangs ut.

I dette utdraget av spillet ser vi detektiven Pepper på vei inn i et lokalt teater mens han er på sporet av en savnet mus. Det som begynner som en enkel etterlysning av en savnet person, utvikler seg til et attentatforsøk. Pepper oppdager at scenevaktene er erstattet av gangstere, kjeltringer som har rigget en kanon på scenen til å bli et dødelig våpen rettet mot en borgermesterkandidat i publikum. Pepper tar på seg å stoppe angrepet, og etterlater seg et spor av gangsterlik i kjølvannet, samtidig som han plukker opp spor og ledetråder om det savnede pattedyret sitt.

Igjen, Mouse: P.I. For Hire er faktisk ganske lineært, noe som betyr at du jobber deg gjennom nivåene ett rom om gangen på den måten historien forventer. Dette fører deg til spesifikke møter med fiender når spillet vil at det skal skje, samtidig som dette kombineres med miljøgåter, plattformutfordringer, minispill du må mestre (for eksempel å bryte opp låser og safer), og til og med hemmeligheter du må finne. Disse nivåene er også fulle av NPC-er som du kan snakke med, og mange av dem bidrar til å sette farge på handlingen, eller gjør det mulig for deg å komme deg videre til steder du ellers ikke ville ha kommet... men det koster. Et eksempel som ble brukt i spillet, var en mus som ba Pepper om 30 mynter for å åpne en låst dør, noe Pepper avviste til fordel for å krype gjennom en ventilasjon i nærheten for å omgå den frekke gnageren. Selv om det fortsatt er uklart hvor mange slike alternativer som vil bli tilbudt i det fullstendige spillet, viser det at det er mer i dette spillet enn enkel Doom-lignende arenaskyting.

Apropos hvordan spillet omgår forventningene, når du utforsker, må du noen ganger ta frem et kamera for å fange ledetråder som kan brukes i etterforskningen. Dette kan være for å bevise at noe uvanlig skjer, eller for å hjelpe deg med å løse mysteriet. Uansett, hver gang du tar et bilde eller finner bevis, kommer Bakers Pepper med en vittig one-liner som føles som om den hører hjemme i en The Naked Gun -film. Denne humorstilen er heller ikke unik, da mange av karakterene også snakker med lett og smart humoristisk dialog, og mange av nøkkelpersonene er til og med oppkalt etter forskjellige oster (Jack Pepper/Pepper Jack). Stemmeskuespillet ser ut til å være av ypperste klasse, og selv om Baker ikke trenger å være like eksentrisk eller engasjert som han er som Higgs i Death Stranding eller som Indy i Indiana Jones and the Great Circle, er han som alltid effektiv og en kvalitetsskuespiller.

Uansett, action. Når det braker løs - og det skjer ganske ofte - får du oppleve kamper der gangstergnagere svermer rundt deg med baseballkøller eller skyter på avstand med maskingevær. Pepper kan svare med en rekke tradisjonelle og merkelige våpen, det være seg en Tommy Gun eller en pumpgun Remington eller en syresprøytende Turpentine Gun. Det er nå spillopplevelsen begynner å kombinere mer Doom-lignende action med BioShock -stil, ettersom du kan vralte rundt med uhindret bevegelse i horisontalplanet og skyte mens du beskytter deg mot alt som kommer i din vei med rustning som kan plukkes opp og helse som enkelt kan fylles opp igjen ved å ta potions som du finner rundt omkring på banen. For å skille det fra Doom har du merkelige evner hentet rett ut av tegneserier, som å brygge en rask te som kan konsumeres for å gjøre Peppers hånd til en fungerende og svært dødelig fingerpistol. Det er et massivt hjul med våpen å låse opp i løpet av historien, og det virker som om Fumi Games ikke holder seg tilbake med å tilby nye verktøy (og til og med evner som dobbelthopping i dette tilfellet) for å takle oppdragene, noe som er spesielt imponerende ettersom kampene også inkluderer muligheten til å sprenge eksplosive tønner og å samhandle med omgivelsene på et par andre begrensede måter for å gjøre deg i stand til å tygge deg gjennom de mange forskjellige fiendene ytterligere.

Men hva med den virkelige stjernen i dette spillet? Den kunstneriske retningen. Til ingens overraskelse er bruken av gummislangeanimasjon helt utrolig. Den er stilig og minneverdig, godt og intuitivt implementert, den utfyller spillingen og temaet, og den passer sammen med de mer realistiske kulissene og miljøene, noe som gir en komplett og slående visuell estetikk. Og det er ikke engang bare nivå-, karakter- og våpendesignet som gjenspeiler dette; HUD-en er også en kreativ bruk av gummislange som er veldig minimalistisk uten å mangle noe av den nyttige informasjonen man kan trenge i et actionskytespill. Animasjonene av nesten alt som beveger seg i dette spillet er av ypperste klasse, men det beste er kanskje dødsanimasjonene til fiendene. Siden Mouse: P.I. For Hire faktisk er ganske voldelig og grafisk, gjenspeiler fiendens dødsanimasjoner den aktuelle døden, inkludert at de smeltes til en haug med bein når de sprayes med syre, går i oppløsning når de er i nærheten av en eksplosiv tønne, og til og med får hodet blåst av når de treffes av et haglgeværskudd på kloss hold. Det kan sjokkere deg, men når du ser små gravsteiner i kjølvannet av dem, vil du trekke litt på smilebåndet og bli minnet på at dette faktisk er en tegneserie.

Så selv om dette spillet mangler farger og kan virke som et Doom-stil skytespill på utsiden, er det tydelig at Mouse: P.I. For Hire er mye mer. Det er mange nivåer i dette kjærlig utformede indiespillet som ser ut til å presentere spennende action, en kronglete historie, og alt sammen mens det bruker grafikk og en kunstretning som vil få det til å skille seg ut på samme måte som Cuphead gjorde for mange år siden. Fumi Games ser virkelig ut som om det er klar til å slå en home run her.