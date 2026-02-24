Mouse: P.I. For Hire rammet av nok en forsinkelse, lanseres nå i april

HQ

Hver eneste gang vi ser ut til å nærme oss ankomsten av Mouse: P.I. For Hire, blir spillet snappet bort fra oss og presset tilbake til en senere dato. Med litt under en måned igjen til vi forventet å hoppe inn, er det nå bekreftet at dette har skjedd nok en gang, ettersom det etterlengtede indiespillet har blitt forsinket til midten av april.

Den nye ankomsttiden er planlagt til 16. april 2026, og når det gjelder hvorfor nevnte forsinkelse har skjedd, har utvikleren Fumi Games og utgiveren PlaySide Studios gitt ut en uttalelse der den forklarer følgende.

"Når vi nærmer oss sluttfasen av utviklingen, ønsker vi å sikre at vi tar den ekstra tiden og omsorgen som trengs for å gjøre Mouse: P.I. For Hire til en opplevelse å huske. Vi er urokkelige i vårt mål om å levere det beste spillet vi kan, og det vil bare ta noen uker ekstra."

Med forsinkelsen i tankene, får vi beskjed om at vi kan forvente mer fra spillet i tiden frem til lansering, så følg med for ytterligere informasjon.