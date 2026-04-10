Mouse: P.I. For Hire spesifikasjonene er avslørt for PC og konsoller

HQ

Med lansering mindre enn en uke unna, lurer du kanskje på hvordan Mouse: P.I. For Hire vil kjøre på din PC eller på konsoll, hvis du har tenkt å spille på PS5, Xbox Series X / S eller Nintendo Switch 2. For dette formål har nå de komplette ytelsesspesifikasjonene for spillet blitt delt, og det ser ut til at du vil kunne kjøre spillet ganske bra, uansett hvor du har tenkt å spille.

Mens du kan se hele listen over spesifikasjoner nedenfor i de medfølgende bildene, er det viktigste å merke seg at Xbox Series X- og PS5-brukere kan se frem til 1600p ved 120 FPS i ytelsesmodus eller 2160p ved 60 FPS i kvalitetsmodus, mens Switch 2-brukere kan flyte mellom 900p ved 60 FPS og 1440p ved 40 FPS, avhengig av innstillingen og om enheten er i håndholdt eller forankret.

På samme måte vil det være mulig for de fleste å få tilgang til spillet og spille på de mest minimale innstillingene for PC, men for de som ønsker å utnytte Ultra-kvalitet, må du ha en mer moderne GPU- og CPU-kombinasjon, selv om begge kravene fremdeles er ganske tilgjengelige når man vurderer moderne PC-maskinvare.

Med alt dette i tankene, på hvilken plattform vil du spille Mouse: P.I. For Hire?