Mova Cremetica S20 Pro

Vi har anmeldt en kaffemaskin eller to her på Gamereactor, og vi kan bekrefte at det finnes like mange typer kaffemaskiner som det finnes individuelle behov. Det er generelt gode nyheter for forbrukerne at du kan kjøpe en Lavazza A Modo Mio Tiny Eco til 60 pund eller en Sage Barista Oracle Jet til 1 700 pund, og generelt få valuta for pengene i begge henseender.

HQ

Men det etterlater oss litt forvirret, for hvilken kaffemaskin bør du egentlig kjøpe? Vel, det er mye vanskeligere å gi et konkret svar på det spørsmålet, men hvis du fortsatt er opptatt av den litt mer manuelle versjonen av kaffebryggingens kunst, finnes det rett og slett ikke noe bedre tilbud enn Movas Cremetica S20 Pro. Den er rett og slett måteholdets mester, den gylne middelvei, og en jævlig god kaffemaskin til en virkelig god pris.

Cremetica S20 Pro får du for rundt 540 kroner, og den konkurrerer på mange måter direkte med Sages Oracle Touch, som koster tre ganger så mye, og til og med den ellers ganske rimelige Cuisinart EM640E, som koster 450 kroner. Det er vanskelig å finne lignende maskiner til en lavere pris, men Mova har faktisk ikke spart på noe, i hvert fall ikke ved første øyekast.

Den er modellert etter den tradisjonelle kaffemaskinen, med børstet stål, vakre, rene linjer og en svak kurve som gjør den ganske autentisk italiensk. Det er den ikke, men den ser slik ut, og design er en faktor som bør tas med i betraktningen når du må se på den hele tiden. Du har et lite, enkelt display som strekker seg over hele maskinens bredde, og som gir deg oversikt over kaffetyper og gjør det enkelt å stille inn hvor mye kaffe du skal ha i stempelet og hvilken type du ønsker i hvert enkelt tilfelle. Det kule er at selve bryggingen skjer ved hjelp av fysiske knapper under displayet, så her får du virkelig det beste fra både den digitale og den analoge tidsalderen.

Dette er en annonse:

Det er noen få tegn på at Mova har tatt noen snarveier her og der, men det er ikke spesielt plagsomt. Enkelte deler av konstruksjonen er av plast i stedet for metall, men ingen deler av brukeropplevelsen føles billig. Dette er smarte innsparinger, ikke snarveier.

Innvendig er det en dual-boiler som sørger for at temperaturene er som de skal være, og det er en innebygd melkedamper som brukes sammen med stålkannen som følger med. Du får to pumper, en for varmt vann til for eksempel americano, og en for steameren, som velges med en kul liten velger på høyre side. Det viktigste er at vi kommer opp i 20 bar, og så er det smarte teknologier som "pre-infusion", som er fancy lingo for å fukte kaffen før selve bryggingen, og en "conical burr grinder", som er tech-språk for en kaffekvern som fungerer med en medfølgende bønnebeholder på 250 gram.

Kort fortalt leverer Cremetica S20 Pro utmerket kaffe, det gjør den virkelig. Du kan lage kaldbrygget kaffe, ja, men utover det er det enkle espressoshots, som alle har levert den perfekte mengden uten å måtte justere noe ytterligere, og du kan dampe melk selv etter behov uten at det krever mye rengjøring etterpå.

Dette er en annonse:

Det er en liten morsom sidebemerkning på slutten, som imidlertid ikke påvirker den endelige skyhøye poengsummen. Det er ikke noe innebygd kalkfilter her. Det er instruksjoner for avkalking i bruksanvisningen, men ingenting for å håndtere de relativt høye kalknivåene i noe grunnvann. Det er ingen avleiringer i tanken ennå, men det vil nok skje over tid, og det er for tidlig å si om kaffemaskiner virkelig bør ha et kalkfilter installert i tillegg til avkalking fra tid til annen.

Når det er sagt, er jeg virkelig imponert over S20 Pro. Det er den billigste og samtidig en av de mest enkle, intuitive og velfungerende kaffemaskinene jeg har testet, der alt er umiddelbart forståelig og kaffen smaker fantastisk. Den kan anbefales på det varmeste til alle som vil ha mye for mindre penger.