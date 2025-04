Dyson-teamet må ha innsett fra starten av, da de oppfant designrammen som skulle komme til å definere støvsugeren som konsept, at utallige kopier ville følge. Dette er ikke en kritikk av disse imitatorene som sådan, men kanskje bare en observasjon av markedets tendens til å konsolidere seg rundt svært spesifikke paradigmer.

HQ

Mova S5 Sense kan på en god dag se ut som en budsjettvennlig Dyson, i likhet med så mange konkurrerende modeller, og da snakker vi ikke bare om utseende, men også om grunnleggende funksjonalitet. Med det mener jeg at du allerede vet hva Mova S5 Sense kan gjøre og hvordan den gjør det den gjør, så det er på detaljnivå at produkter som disse kan overraske eller gjøre noe annerledes.

For det første er S5 Sense betydelig billigere enn det gjennomsnittlige Dyson-flaggskipet. Den har blitt sett rundt på europeiske markeder for tilsvarende 250 euro, noe som er godt under halvparten av hva du betaler for en V15 Absolute, og mye mindre enn selv de billigere V12-ene.

Så de har prisen på sin side, men det er, ved første øyekast, uten å ofre for mye. Rent praktisk er det en motor med et 0,6 liters sylindrisk kammer og et LED-display foran der du kan bruke en rekke forskjellige støvsugerhoder som alle følger med for å utføre ulike oppgaver. Det følger med en strømforsyning, samt en brakett med skruer og rawlplugs for permanent montering.

Dette er en annonse:

Sugeeffekten er på 190 watt, noe som tilsvarer en sugekapasitet på 27 000 Pa. Det er ikke å kimse av, og det er mye mer enn for eksempel V12 Detect Slim. Ikke nok med det, batteriet på 2900 mAh gir deg minst 60 minutters driftstid, og det er til og med LED-lys med såkalt "Optilnsight" (ikke spør meg hvorfor det heter det) som lyser opp støv og skitt foran støvsugerhodet - igjen som en Dyson Detect.

Med en vekt på bare 1,76 kilo mangler den ikke kvalitetsfølelse som sådan. Ja, den faktiske kvaliteten på plasten er ikke helt den samme, og det er umulig for meg å si hvordan støvfilteret påvirkes av kontinuerlig rengjøring, men det er veldig vanskelig å sette fingeren på det, det er det ingen tvil om.

Du får suget, allsidigheten, alt tilbehøret du trenger, de riktige teknologiene i riktig innpakning, og bare et mikroskopisk offer i form av litt billigere materialer, og til rundt 250 euro er dette virkelig en seier.

Dette er en annonse: