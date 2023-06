Moving Out 2-trailer avslører Steam-demo

HQ

Denne sommeren er ikke bare fylt med spennende spillannonseringer. Vi får også en rekke demoer for spillene som vises frem. En av dem vil definitivt føre til moro og latter senere denne måneden.

SMG Studio, Devm Games og Team 17 har gitt oss en ny trailer for Moving Out 2 som vil vekke mange minner hos de av oss over 30, samtidig som den forteller nykommere hva spillet handler om. Virker det interessant? Da bør du vite at vi får en gratis demo som en del av Steam Next Fest når den starter 19. juni. Her får vi prøve seks nivåer for å få en smakebit på de ulike utfordringene som venter når Moving Out 2 lanseres senere i år.