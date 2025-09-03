Moza har vist frem flaggskipets akselavstand Ultra R25

HQ

Kinesiske Moza var på plass i Köln (Gamescom 2025) og blant alle nyhetene de hadde med seg der fant vi de nye topphjulene R21 og R25. Sistnevnte er selvfølgelig erstatningen for deres nåværende R21 og vil påta seg rollen som produsentens flaggskip. Etter våre Gamescom-inntrykk å dømme er det like kraftig som for eksempel Fanatec DD2, Simucube Ultra 2 og Asetek Invicta, og FFB ble opplevd som vedvarende sterk og veldig detaljert. Ultra R25 vil koste 999 euro og vil bli lansert senere i høst, slik det ser ut.

Fra den offisielle pressemeldingen :

Helt ny Zero-cogging Flat-wire Motor

R25 har MOZAs neste generasjons spesialtilpassede flattrådsmotor som er designet spesielt for simracing. Den leverer 25 Nm toppmoment og har 26 % høyere dreiemomenttetthet enn konkurrenter av tilsvarende størrelse. Med ekte zero cogging sikrer den ultrajevn rotasjon og nøyaktig gjengivelse av hver minste detalj - fra subtile styreinngrep til aggressive svingkrefter - og fanger opp hele den mekaniske følelsen av å kjøre i virkeligheten.

Momentregistrering i sanntid

R25 Ultra Base er utstyrt med en ekte dreiemomentsensor som gir en samplingsnøyaktighet på 0,1 % og en responsfrekvens på opptil 2 kHz. Denne avanserte dreiemomentsensoren fanger opp styreinndata med presisjon, noe som gir deg skarpere kjøreegenskaper, strammere kontroll og uovertruffen detaljrikdom.

Vedvarende dreiemoment på 25 Nm

R25 drives av en industrimotor som er konstruert for holdbarhet og termisk effektivitet, og leverer et vedvarende dreiemoment på 25 Nm uten struping - ideelt for profesjonell simracing og lengre utholdenhetsøkter.

Ny algoritme for krafttilbakemelding

Den kraftige R25 DD-basen kobles sømløst sammen med MOZAs avanserte New Force Feedback-algoritme, som kombinerer banebrytende maskinvare og programvare. Denne synergien gir mer realistisk krafttilbakemelding og muliggjør presis innstilling skreddersydd til enhver kjørestil.