Moza Racing FSR2

Det er ikke noe rart med dette, noe som betyr at jeg skal prøve å være relativt kortfattet. FSR var lenge Moza Racings flaggskipmodell, men etter at de lanserte både Lamborghini Essenza SCV12 og Vision GT, havnet det briljante Formula-rattet deres litt i skyggen. Nå har de rettet opp i det ved å lansere en ny versjon av FSR, som vi har snakket om den siste uken.

HQ

Dette er det beste Formula-rattet vi har testet her på Gamereactor. Noen gang.

FSR2 er konstruert av aluminium, og fronten er dekket av karbonfiber. Det er 28 centimeter bredt, veier 1,8 kilo og leveres med Moza Racings hurtigkoblingssystem av svært høy kvalitet, som jeg fortsatt anser for å være det beste i simracingverdenen etter Fanatecs Krontec-kobling. På fronten er det ti bakgrunnsbelyste trykknapper, fem dreibare knapper, to styrespaker for menynavigering og seks padler montert på baksiden, som alle er laget av karbonfiber og inneholder Hall sensorer. To av dem aner jeg ikke hva jeg skal gjøre med, men de fire andre fungerer som girpadler og clutch, hvis du velger å kjøre en F1-bil.

Materialvalget er genialt, designet fenomenalt og funksjonaliteten også veldig bra.

I midten finner vi en 4,3" LCD-skjerm med berøringsfunksjonalitet, og den er omgitt av ti lys for hastighetsindikasjon, og seks sidemonterte lys (tre på hver side av skjermen) for gul/blå/rød flaggindikasjon. Håndtakene er kledd i perforert skinn, og skjermgrafikken kan tilpasses via Mozas egen programvare Pit House. Alt dette er veldig imponerende og høres strålende ut på papiret, men hvordan er den å kjøre?

Dette er en annonse:

Den er strålende. Absolutt strålende.

Jeg vil si at det er Mozas beste ratt til dags dato, og den beste Formula-modellen jeg har hatt gleden av å teste. Til å begynne med har designerne hos Moza virkelig fått til størrelsen, oppsettet og plasseringen av funksjoner, kontroller og knapper, og ergonomien til håndtakene er perfekt. Plasseringen av girpadlene er perfekt, og plasseringen av skjermen er også perfekt, med

den høyt oppe slik at rattet ikke blir baktungt, som Fanatecs Bentley GT3-ratt eller spesielt Aseteks dyre Invicta -ratt (som jeg ikke liker). Skjermen (hvis et ratt er utstyrt med en slik) må etter min mening sitte helt øverst. Alt annet er meningsløst da rattet føles som om det er for langt nede i forhold til hvordan du holder det og hvor du som sjåfør ser når du kjører, noe som Moza (som for eksempel GSI) har lykkes godt med her.

Det er fint at Moza har valgt å jobbe med perforert skinn i stedet for Alcantara.

Jeg liker knappene, jeg liker bildekvaliteten på skjermen, jeg liker padlene og hvor utpreget raske og gode de føles, og jeg liker grepet, vekten og bredden. Hurtigutløseren er genial, og byggekvaliteten er mesterlig. Det eneste jeg ikke liker så godt er at det ikke er mulig å bygge sitt eget Simhub-dashbord for å projisere på LCD-skjermen (selv om du kan tilpasse det slik det er gjort på Pit House, noe som egentlig er bra nok), og at Moza insisterer på å blande for mange forskjellige farger på fronten av designet. Gult, oransje, rødt, grønt, blått. Jeg vet at racerbiler ofte ser slik ut når det gjelder deres spesialbygde ratt for å unngå at føreren trykker på feil knapp under løp, men likevel ... Jeg skulle gjerne ha sett en mer stilfull tilnærming til fargevalget her.

Dette er en annonse:

Med Moza Hub kan du bruke dette fantastiske rattet på hvilken som helst rattbase du ønsker.

Moza Racing FSR2 koster en god slump penger. 650 dollar for et Formula-ratt er ikke småpenger, og for dem som bygger sim-rigger på et stramt budsjett, er ikke dette noe jeg har tenkt å anbefale. For dem som vil ha det beste, er det imidlertid ingen tvil om at Moza Racing med denne etterfølgeren konkurrerer med produkter som er tre ganger så dyre, for eksempel fra Simucube, Asetek, Cube Controls, Sim Lab, og GSI.