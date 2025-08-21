Moza Racing har inngått et samarbeid med MotoGP

HQ

Moza Racing vakte oppsikt under gårsdagens Gamescom Day One-visning da de avduket sitt helt nye flaggskip, R25 Ultra, som kommer med en helt ny type servomotor og et langt mer konsistent dreiemoment enn alle andre hjulbaser Moza Racing har lansert så langt. I tillegg snakket de også litt om et nylig inngått samarbeid med MotoGP, som selvfølgelig vil føre til motorsykkelsimuleringsutstyr. Hvordan dette vil fungere, hvordan produktene vil se ut, når de vil bli lansert eller til hvilken pris, ble ikke kommunisert, men partnerskapet i seg selv burde vise seg å være veldig interessant for MotoGP-fans og simracing-entusiaster. Moza annonserte også et samarbeid med Mercedes AMG, og den teaseren viste et bilde med noen av fargene fra Petronas Formula One-team. All damp fremover for Moza, som det ser ut til.