Opptil £ 1000 for en enkelt pedal. Hva slags galskap er dette? Sammenlignet med finske Simucubes ActivePedal Pro er det et skikkelig røverkjøp, siden den kan koste det dobbelte, men dette er også et supernisjesegment innen sim-racing som ser ut til å ha blitt litt gal, spør du meg. Jeg skal ikke gå for langt her, og i stedet skal jeg spole båndet litt tilbake, eller mer passende, spole tilbake bilen...

HQ

Moza Racing Mbooster Active Pedal har vært under arbeid i over et år nå, og ble først vist på Sim Racing Expo 2024 i Tyskland, der den vakte stor oppmerksomhet, da den i likhet med Simucubes dyre modell kan emulere ABS på en måte som en passiv pedal åpenbart ikke kan. Dette skyldes at mBooster har en servomotor på ni newtonmeter, som er festet til en slags kuleskruekonstruksjon som gjør at pedalarmen kan skyves inn og ut av den elektriske motoren, og dermed gir vibrasjoner, respons på både gasspådrag og ABS-aktivering, og alt derimellom. mBooster kan raskt og enkelt settes opp som gasspedal eller bremsepedal, og for de som har ekstra tid til overs, finnes det også en clutchprofil som kan aktiveres via en rullebjelke. Det er mulig å kjøpe et sett med tre aktive pedaler pluss selve pedalplaten fra Moza, som koster en arm og et bein og veier sim-riggen din med drøyt 30 kilo.

Det er skikkelige greier. Moza har virkelig ikke spart på noe her og bygget en utrolig solid pedal som tåler opptil 200 kilo i bremsetrykk og kan skyve tilbake og vibrere hardt nok til at det blir ubehagelig for føreren. Jeg liker formfaktoren bedre her enn i Simucubes ActivePedal, og Moza-versjonen føles jevnere, mindre hakkete, eller i det minste mer trinnløs når det gjelder selve bremsefølelsen (for det er i bremsen at denne typen vibrasjonstilbakemeldinger er viktigst).

mBooster styres via Mozas egen programvare Pit House, som i dag er helt strålende (generelt sett) med et fint, lettfattelig og oversiktlig grensesnitt, smart bruk av tydelige ikoner og mange virkelig gode innstillingsmuligheter med pedagogisk finurlige hurtigforklaringer på alt som kan oppnås. Pit House er rett og slett strålende, og den nye mBooster-innstillingssiden er absolutt ikke noe unntak. Du kan stille inn om du vil at pedalen skal fungere som gass, brems eller clutch, du kan aktivere forhåndsinnstilte profiler som etterligner en Formel 1-bil, en GTWC-bil og en WRC-bil med et museklikk, og du kan også velge bremsemotstandskurve, innledende bremsetrykk og bestemme om du vil ha emulering av bremsefading eller ikke. FFB-funksjonene er også enkle og oversiktlige, og avhengig av hvilket spill du spiller, kan du aktivere noen forskjellige funksjoner som hjulspinn, bremselås, ABS og også løfte inn simulert motorhastighet i både gasspedal og brems, hvis du vil.

Som i tilfellet med Simucube ActivePedal, og som jeg nevnte i første avsnitt, tror jeg denne aktive pedal-greia har gått litt av sporet, og jeg skal fortelle deg hvorfor. Vi i Gamereactor spådde at en eller annen form for krafttilbakemelding i simracingpedalene våre ville bli en fremtidig trend allerede i 2021, og siden da har vi brukt enkle rumlemotorer montert på baksiden av fotplatene våre (som styres via Simhub). Disse motorene og deres funksjonalitet har betydd mye for følelsen av å kjøre en ekte bil i vår racingrigg, og i dag har vi satt dem til å vibrere i henhold til motorhastighet, når vi låser opp hjulene, spinner med alle fire, og når ABS slår inn, spesielt i Assetto Corsa Competizione.

Dette er noe alle som elsker sim-racing må prøve. Det gir så mye innlevelse med så få midler, fordi mengden vibrasjon som vi aktiverer bak fotplatene våre, vanligvis er veldig, veldig liten. Her på Gamereactor kjører vi alle sim-racing i sokker, noe som betyr at motorene bare trenger å generere små mengder vibrasjon for å merkes veldig tydelig i føttene våre. Å bygge 10 kilo tunge enkeltpedaler med ni N⋅m servomotorer i hver pedal for å emulere et bremsetrykk på 200 kilo føles for meg litt som å gå på leirdueskyting med en minigun. Det er overkill på grensen til det tåpelige, og selv om FFB-følelsen er flott, er jeg fortsatt skeptisk til disse fullt aktive pedalene slik de føles i dag.

Hver pedal er helt gigantisk, veier 10 kilo og krever en forlengelse av Moza CRP2-baseforlengelsesplaten.

Problemet med Simucubes dyre alternativ, som også plager Mozas versjon (om enn på forskjellige måter), er at det føles så tydelig at jeg skyver et stag inn i en servomotor, som deretter skal skyves tilbake mot foten min. I Moza-pedalen kjennes også kuleskruen, noe som gjør at den aldri føles helt som en brems i en racerbil, uansett innstilling. Denne kritikken av Simucube ActivePedal står jeg ved, og jeg tror det bare tar et minutt i en banebil å innse at den "aktive" delen av disse aktive pedalene gjør at selve bremsefølelsen kobles fra krafttilbakemeldingsdelen, og derfor føles mer passiv enn noen gang. Det er en liten forsinkelse på en ørliten tiendedel der fjærbenet som skyves inn i motoren skal komme ut igjen, noe som føles kunstig og unaturlig i både denne pedalen og Simucubes versjon, og jeg vil nok mest sammenligne det med følelsen når du har luft i bremsesystemet på sportsbilen din. Dette er heller ikke mulig å trimme bort via oppsett i Pit House da det handler om grunnkonstruksjon.

Fotplatene er superstilige, tydelig inspirert av Simucubes varianter, men disse aktive pedalene er litt som å gå på leirdueskyting med en minigun.

To mBooster Active Pedals pluss en bunnplate koster £1 000, og ytelsen som disse gir og følelsen de fremkaller, kan oppnås enklere og rimeligere i en bremsepedal som føles mer som en ekte brems fra en ekte racerbil, spør du meg. Heusinkveld Ultimate Plus (med to pedaler koster ca. 980 pund) er fortsatt de beste pedalene i simracingverdenen, og hvis du supplerer disse med "Pedal Rumble Motor Kit" fra britiske Sim 3D (100 pund inkludert frakt), har du en løsning som gir samme type vibrasjonsbasert tilbakemelding og pedaler som føles mer naturlige og fremfor alt mer "direkte". Nå kan dette endre seg når det kommer racingspill der telemetrien tillater full simulering av ekte ABS, som Moza da kan tolke på en annen måte enn i dag, men inntil da har jeg vanskelig for å anbefale mBooster fremfor alternativene ovenfor.