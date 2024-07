Moza Racing R3 Bundle

Moza Racing har virkelig gått fra klarhet til absolutt klarhet de siste årene, og dette etter en vaklende start der det mangelfulle jomfruproduktet R16 innledningsvis føltes som kanskje det dårligste direktedrevne rattet jeg noen gang har testet. I dag er situasjonen omvendt. R16 er like bra som R12 og R9, der god byggekvalitet, fin krafttilbakemelding, fornuftig programvare og virkelig gode prisbilder gjør dem til et strålende alternativ i en stadig voksende simracingverden.

HQ

Deres nyeste produkt er R3 Bundle, som er en ny rattbase på innstegsnivå som kun inneholder en 3,9 Nm direktedrevet motor, deres enkleste pedaler SR-P Lite og pretzel ES, som selvfølgelig ikke kan konkurrere med noen av produsentens dyrere produkter. La meg begynne med å si at 3,9 Nm kraft er alt, alt, alt, alt, alt, alt, alt for lite for min smak uansett hvilket sim racingspill jeg spiller. Faktisk er 9 Nm for lite for meg som i dag bruker en rattbase med 20 Nm styrke og har den innstilt på ca. 52%. Jeg liker sterk FFB. Jeg liker å virkelig kjenne kraften i fronten av bilen når jeg svinger inn, jeg liker å måtte slite litt når jeg gnir en av forskjermene inn i en motstanders bil under en forbikjøring, og jeg liker når det føles som en bil, ikke som et videospill eller et leketøy.

R3 føles ikke som en bil. Ikke i Assetto Corsa, Automobilista 2, Iracing, EA Sports WRC, Le Mans Ultimate, Raceroom, Dirt Rally 2.0 eller Assetto Corsa Competizione. 3,9 Nm gjør det mer som et beltedrevet Logitech-ratt enn noe annet (selv om detaljene i FFB selvfølgelig er bedre takket være servomotoren og en bedre telemetriprotokoll), og jeg ville aldri ønsket å leve med denne rattbasen. Når det er sagt, er det mange casual racere som ikke ønsker å bruke den utrolig høye inngangsprisen for ratt, baser, pedaler og mer. Selvfølgelig er det mange spillere som ikke trenger 12-13 Nm dreiemoment i rattbasen, som ikke vil risikere å skade tommelen og håndleddene hvis de støver inn i veggen på Bathurst, og som heller ikke har tenkt å montere gadgetene sine i en 80/40 aluminiumsrigg i full størrelse. For disse spillerne er R3 helt sikkert et glimrende kompromiss.

Dette er en annonse:

For her får du en komplett pakke. Ready 2 Race, som det heter i simracingverdenen. R3-rattbasen, EA-pretzelen, pedalene og et smidig og solid bygget skrivebordsfeste er inkludert, og med tanke på at dette også er Mozas første Xbox-kompatible ratt, kan du også koble ledningen til din Series X og brøle rundt i Forza Horizon 5 med dette prispressede settet. Selv om dreiemomentet i rattmotoren er for lavt for meg, må jeg si at jeg liker detaljnivået her. Å kjenne bilens tyngdepunkt og hvordan fortauskantene får dekkene til å vibrere når jeg kjører over dem i Assetto Corsa Competizione, er en fin følelse som ingen belte-/kjededrevet rattbase med omtrent samme styrke kan konkurrere med. Det må sies. Jeg liker også formfaktoren til basen, som er superenkel å montere takket være den minimale fysiske størrelsen.

Pedalene er dessverre ikke fullt så dyktige. SR-P er, i likhet med Fanatecs innstegspedaler (CSL), veldig spinkle og føles mer som presset folie pakket inn for "bare" å få bilen til å rulle i stedet for å gi noen form for følelse av en ekte racerbil. Gassen er for myk. Bremsene er for svake, noe jeg visste på forhånd. Du kan egentlig ikke forvente så mye mer av en pakke som koster 399 pund for alt, men disse pedalene er ikke noe å rope hurra for, i det hele tatt.

Dette er en annonse:

Hva med kranken? Den er helt grei. ES-hjulet er helt greit, i likhet med Fanatec WRC-hjulet på inngangsnivå. Det er laget av plast, det føles litt plastisk, og de 22 knappene føles litt plastiske, men med tanke på at hele pakken koster £399 og ikke det dobbelte, er det ikke mye å klage på her heller. Mozas fantastiske (NRG-stil) hurtigutløser er selvfølgelig inkludert, og den er som sagt strålende. Som alltid, som alltid. Dette gjelder også programvaren, som Moza virkelig har finpusset til en ekte liten perle i løpet av det siste året. Det er en lek å koble til, kalibrere og konfigurere Moza-dingsene, og programvaren er ren og stilig på den riktige måten.

Hvis jeg bare hadde tenkt å bruke rundt £ 500 på en komplett pakke (rattbase, ratt, pedaler), ville jeg ha kjøpt Fanatec CSL DD ready 2 Race Bundle i stedet for Moza R3, først og fremst fordi jeg da får en 5 Nm sterk rattbase som med en Aliexpress-AC-adapter kan presse ut 8 Nm for et par hundre dollar ekstra. Det er mitt valg. Når det er sagt, er den pakken ikke kompatibel med Xbox (kun PC), noe som betyr at jeg naturligvis anbefaler Moza R3 Bundle for de som har tenkt å kjøre Forza Motorsport og Forza Horizon 5 i stedet for titlene jeg testet med denne rattpakken. Til slutt er R3-pakken litt for svak for sitt eget beste, men for prisen er det absolutt ikke en dårlig deal.