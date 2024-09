Mr Beast saksøkt av deltakere i Amazon-show

HQ

YouTube-påvirkeren og innholdsskaperen Mr Beast har blitt saksøkt av deltakere i realityserien hans på Amazon, Beast Games. Serien hadde en enorm hovedpremie, men noen av deltakerne har rapportert om forferdelige forhold på settet, med påstander om kronisk mishandling, manglende betaling av minstelønn og manglende forebygging av seksuell trakassering.

"Flere deltakere endte opp på sykehus, mens andre rapporterte at de led av fysiske og psykiske komplikasjoner mens de ble utsatt for kronisk mishandling, fornedrelse og, for de kvinnelige deltakerne, fiendtlige arbeidsforhold", står det i rettsdokumentet (via Variety.)

En av de kvinnelige deltakerne, som har forblitt anonym, skrev følgende: "Jeg ville bli med fordi jeg var en fan av MrBeast, og videoene hans fikk meg til å smile under COVID-19-pandemien. Jeg forventet å bli utfordret, men jeg trodde ikke at jeg ville bli behandlet som ingenting - mindre enn ingenting. Og som en av kvinnene kan jeg si at det absolutt føltes som et fiendtlig miljø for oss. Vi kunne ærlig talt ikke ha blitt respektert mindre - verken som mennesker eller ansatte - om de så hadde prøvd."

I skrivende stund har Mr Beast og representanter fra Amazon MGM ennå ikke svart på søksmålet, men vi får se hvordan fremtiden til Beast Games ser ut hvis produksjonen er så helvetes som den har blitt fremstilt som.

