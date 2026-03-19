Glem tittelen et øyeblikk. Glem Putin. Glem verdensnyhetene. Se i stedet for deg en liten mann i en liten by, som står foran små barn og holder et lite kamera. Det er det denne dokumentarfilmen handler om. Eller som David Borenstein sa for bare to dager siden da han tok imot Oscar-prisen: "Vi står alle overfor et moralsk valg. Men heldigvis er selv et null mer mektig enn du tror."

Den "ingen" det er snakk om, er Pavel Talankin, med kallenavnet Pasha. Han er (eller var) arrangementskoordinator og skolevideograf ved Karabash Primary School No. 1. Karabash er en liten by i Uralfjellene, kjent (hvis kjent i det hele tatt) for å være en av de mest forurensede byene i verden. Pasha var ikke journalist. Han var rett og slett en mann som filmet barn og omtalte det lille kontoret sitt som en "demokratiets søyle". Men så kom februar 2022. Og alt forandret seg.

Etter å ha blitt motvillig trukket inn i Putins propagandamaskineri, begynte Pasha å dokumentere hvordan vanlige russere ble indoktrinert med krigsbudskap og rekruttert til krigen. Det russiske utdanningsdepartementet begynte å utstede direktiver (sanger, dikt, patriotiske ritualer) som Pasha ble pålagt å filme og laste opp til en statlig database, slik at Moskva kunne kontrollere at dekretene om patriotisk undervisning ble fulgt over hele det enorme russiske territoriet. Men et eller annet sted mellom filmingen av barn som viftet med flagg og det å se medlemmer av den paramilitære gruppen Wagner holde gjesteforelesninger i skolens klasserom, var det noe i ham som forandret seg. Han fortsatte å filme. Men nå filmet han for oss.

Pavel Talankin og kameraet hans

Det er det medregissør David Borenstein (en amerikansk filmskaper med base i København som fant Pasha gjennom en casting på det russiske internett) har satt sammen av disse rå, hemmelig innsamlede opptakene, som vant ham Oscar-prisen denne uken.

For det geniale med Mr. Nobody Against Putin er nettopp det den nekter å være. Det er ikke en krigsfilm. Her er ingen frontlinjer, ingen bombede byer, ingen bilder av ødeleggelser. Skrekken her er byråkratisk. Den er hverdagslig. Det er en leksjonsplan. Det er en sang. Filmen illustrerer det russiske samfunnets forvandling fra autoritært til totalitært, og den gjør det gjennom klasserom, ikke slagmarker. Gjennom barneansikter. Gjennom måten en lærer smiler på når hun vet at et kamera ser på, og ikke kan slutte å smile selv om hun ikke lenger vil.

Pavel Talankin og barna

Byen Karabash fungerer som et merkelig, nesten poetisk bakteppe. Pasha innrømmer, nesten kjærlig, at han elsker stedet. Og man tror ham. For det er nettopp den selvmotsigelsen filmen befinner seg i, å elske et land man samtidig ser sluke seg selv. Talankin bevarte i all hemmelighet opptakene han gjorde på skolen før han forlot Russland i 2024. Han er nå basert i Tsjekkia. Det farligste øyeblikket, sa han backstage på Oscar-utdelingen, var da han krysset grensen med harddiskene.

Til tross for den politiske tyngden filmen har, er Borenstein klok nok til aldri å la den bli en rent politisk film. Kameraet holder seg tett på. Det forblir i gangen, i gymsalen, på det lille kontoret som Pasha kalte sin "demokratiets søyle". Og på den måten oppnår den noe som mange års nyhetsdekning i stor grad har mislyktes med: Den får Russland til å føles som et sted der folk lever. Der man kan elske å filme og hate det som gjøres i hans navn. Hvor avstanden mellom medskyldighet og motstand ikke er en grenseovergang, men en beslutning som tas i det stille, alene, i et rom fullt av barn.

Karabash barneskole nr. 1

Når rulleteksten ruller over det siste, nesten uutholdelig enkle bildet (rommet hans, tomt, idet han blir tvunget til å forlate landet sitt), forstår du at det du har sett, ikke bare er en historie om Putin. Ikke engang, egentlig, en historie om Russland. Det er en historie om hva en person gjør når institusjonen de tjener, blir noe de ikke lenger kan tjene. En historie om den merkelige, sta og litt absurde makten til en mann med et kamera som bare fortsatte å rette det mot sannheten. Til syvende og sist en historie om en Mr. Nobody. En historie om (på godt og vondt) oss alle.