Mr Nobody Against Putin hevder Oscar for beste dokumentarfilm: "A nobody is more powerful than you think"

Mr Nobody Against PutinDen rystende portrettet av en russisk grunnskolelærer som dokumenterte statens indoktrinering av små barn til å støtte invasjonen av Ukraina, har vunnet Oscar for beste dokumentarfilm.

Filmens regissører (Pavel Talankin, som nå lever i eksil i Europa, og hans amerikanske medregissør David Borenstein) mottok prisen under seremonien søndag kveld, og slo dermed den sterkt favoriserte The Perfect Neighbor og de andre nominerte The Alabama Solution, Come See Me in the Good Light, og Cutting Through Rocks.

"Mr Nobody Against Putin handler om hvordan du mister landet ditt. Og det vi så da vi jobbet med disse opptakene, er at du mister det gjennom utallige, små, små handlinger av medvirkning", sa David Borenstein da han tok imot prisen. "Vi står alle overfor et moralsk valg. Men heldigvis er selv et null mer mektig enn du tror."

Talankin fulgte opp med en følelsesladet appell på vegne av sivile i land der, som han sa, "i stedet for stjerneskudd ... har de skytende bomber og skytende droner", før han oppfordret verden til å "stoppe alle disse krigene nå".

Han sa også at han hadde blitt slått av hvor ofte han trakk paralleller mellom Russland under Putin og USA under den nåværende administrasjonen: "Mange av mine russiske kolleger og venner sa alltid: "Nei, nei, det er ikke den samme situasjonen. Det skjer faktisk raskere i USA enn det har gjort i Russland. Trump beveger seg mye raskere enn Putin gjorde i sine første år."

Seieren gjør dette til tredje gang dette tiåret at en Kreml-kritisk film vinner den gjeveste dokumentarfilmprisen. Navalny vant i 2023, og 20 Days in Mariupol fulgte etter i 2024. Fjorårets vinner, No Other Land, var en israelsk-palestinsk samproduksjon som dokumenterte ødeleggelsen av et palestinsk samfunn på Vestbredden.

BESTE DOKUMENTARFILM (SISTE ÅRS VINNERE)

2026

Mr Nobody Against Putin (Pavel Talankin & David Borenstein).

2025

No Other Land (Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham & Rachel Szor).

2024

20 Days in Mariupol (Mstyslav Chernov).

2023

Navalny (Daniel Roher).