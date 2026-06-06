Mr. Records kombinerer musikalsk eventyr, butikkdrift og koselig livsstil

Hvis du nylig har brukt litt tid på å drive en platebutikk i Patattie Games' Wax Heads og har vært på utkikk etter noe som kan bygge videre på den opplevelsen, kan avsløringen fra utvikler Neil Broadhead på Day of the Devs-utstillingen kanskje fange oppmerksomheten din.

HQ

Mr. Records er et uvanlig spill som kombinerer plattformspill og eventyr gjennom nivåer som er designet for å gjenspeile et musikkspor, alt sammen med butikkadministrasjon og salgsspill, pluss koselige og avslappende stunder.

Spillet går i hovedsak ut på at du skal gå inn i rollen som George, en eldre herre som har evnen til å transcendere gjennom musikk, gå inn i spor og oppleve musikk gjennom følelser og hukommelse. Dette fører til plattformnivåer som utgjør rundt 50 % av spillets helhet, og som er designet for å kunne spilles om igjen og gjenspeile et "bredt utvalg" av musikalske temaer.

I tillegg er rundt 35 % av spillet dedikert til å drive Georges platebutikk og delta i "morsomt salgsspill" og "karaktergjenopprettede gåter", før 15 % av spillet er dedikert til å slappe av på Georges soverom, der han kan slappe av og styre livet sitt og ha lette telefonsamtaler.

Det ser selvsagt ut til å bli en skikkelig godbit, og du vil snart kunne oppleve Mr. Records selv, ettersom spillet lanseres på PC en gang i løpet av første kvartal 2027. Du kan se noen bilder av spillet nedenfor.