Mr. Records vil også bli lansert på Nintendo Switch 2

Da utvikleren Glee-Cheese først presenterte sitt særegne indieprosjekt, « Mr. Records, på «Day of the Devs»-arrangementet i begynnelsen av sommeren, ble det avslørt at spillet først og fremst skulle komme til PC, uten noen løfter om konsollplattformer i sikte. Dette har nå endret seg.

Som en del av Future Games Show under Gamescom er det blitt avslørt at « Mr. Records også kommer til Nintendo Switch 2 ved lanseringen, noe som betyr at det musikalske indie-plattformspillet vil være eksklusivt for Switch 2-konsollen, i hvert fall per nå.

Denne nyheten kommer samtidig som en ny trailer for spillet har dukket opp for å belyse det varierte spillopplevelsen som venter i tittelen, som kombinerer rytmeeventyr og livssimulatorlignende butikkdriftsmekanismer til en helhetlig opplevelse.

Det vi fortsatt ikke vet, er nøyaktig når « Mr. Records faktisk vil debutere på PC og Nintendo Switch 2, ettersom spillet foreløpig fremdeles er merket som «kommer snart».