Mr. Terrific kan få sin egen spin-off etter karakterens roste opptreden i Superman

Superman fortsetter å gjøre det bra på kino, og er på god vei til å bli en kjempesuksess for DC og Warner. Men det er ikke bare David "Clark Kent" Corenswet og Rachel "Lois Lane" Brosnahan som har fått ros for sine prestasjoner i filmen; Nathan "Guy Gardner" Fillion og Edi "Mr. Terrific" Gathegi har også blitt store favoritter.

Og sistnevnte kan få sin egen serie eller film etter hvert. Via Threads melder Culture Crave at DC registrerte varemerket Mr. Terrific bare dager etter premieren på Superman. Vi vet allerede at Gathegi sier at han har signert en "multi-prosjektavtale", og det virker stadig mer sannsynlig at flere prosjekter vil være på trappene.

Mr. Terrific er interessant fordi han ikke har noen faktiske superkrefter. I stedet er han en hyperintelligent teknologisk ekspert med enorme kunnskaper om kamp, og han er utstyrt med avansert utstyr og strategi. Og alle som har sett Superman vet at dette er mer enn nok.

Vi krysser fingrene for at vi får se mer til ham i DCU i fremtiden, og det ser absolutt lovende ut.