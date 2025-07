Mr. Terrific-stjernen Edi Gathegi sier at han "ønsker å være involvert i DCU på en viktig måte"

HQ

David Corenswet var fenomenal som Superman, og Rachel Brosnahan leverte en svært overbevisende Lois Lane, og mange lovpriste kjemien mellom deres respektive karakterer.

Men ... Superman har også flere andre superhelter, og noen av dem klarte virkelig å stjele rampelyset. Vi har Nathan Fillion i rollen som en perfekt tolket Guy Gardner, men også Edi Gathegi som en spot-on Mr. Terrific, en av de smarteste personene i DCU.

Heldigvis er det allerede sikkert at vi får se mer av begge deler. Guy Gardner dukker opp i den kommende serien Lanterns, og i et intervju med Variety bekrefter Gathegi at han kommer til å dukke opp igjen, selv om han ikke vet når, ettersom James Gunn har sagt at ingen prosjekter vil bli satt i gang før de har et virkelig solid manus :

"Jeg vet at jeg har en avtale om flere prosjekter, men detaljene rundt det er ukjent for meg. Det James prøver å få frem, er ideen om at de aldri kommer til å skynde seg inn i produksjonen med manus som ikke er klare, så selv hva de enn har planlagt for karakterene mine er irrelevant før utkastet kommer inn og det er filmbart. Så jeg teller ikke kyllingene mine før de klekkes."

Han har tidligere spilt Darwin i X-Men: First Class for Marvel, noe som aldri ble noe mer enn det. Nå virker han desto mer ivrig etter å virkelig forplikte seg til DCU, som han gjerne vil bli en betydelig del av :

"Jeg ønsker å være involvert i dette universet på en viktig måte, og hvorvidt det blir noe av, er bare et spørsmål om tid og tro og andre menneskers harde arbeid."

Vi krysser definitivt fingrene for mer Mr. Terrific i DCU fremover, og det hadde vært gøy å se hans ironiske og kalkulerende stil sammen med figurer som Lobo, Peacemaker eller Supergirl.