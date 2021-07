Devolver Dotemu har bekreftet at den seneste DLC-pakken "Mr. X Nightmare" kommer til Streets of Rage 4 den 15. juli. Prisen er satt til $7.99, og pakken blir tilgjengelig på PC, PS4, Switch, Xbox One og en del av Xbox Game Pass-versjonen.

Det kommer også en gratis oppdatering sammen med "Mr. X Nightmare" som inkluderer



Difficulty level: Mania+



Training mode with tutorials



New colour palettes per character



Balancing (of course)



Er du interessert i spillet, men ikke fått prøvd det ennå, har du en gyllen mulighet til å få det til en god pris da det for øyeblikket selges med 40% rabatt på Steam.