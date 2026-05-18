MrBeast avviser påstanden om at seertallet hans er "ned 50"

Nylig begynte en påstand å sirkulere at på grunn av at YouTube endret hvordan algoritmen fungerer, har MrBeasts seertall fått en massiv hit, og falt rundt 50%. Den enormt populære skaperen, som fremdeles topper listene som YouTubes mest abonnerte kanal, sies å være et offer for disse endringene, med nye videoer som gir en brøkdel av visningene som hans tidligere videoer klarte å tilby.

Når vi snakker om denne påstanden, har MrBeast nå tatt til X for å tilbakevise denne informasjonen og bemerke at kanalen og videoene hans fungerer bra, og at dataene ganske enkelt blir misforstått for å skildre en falsk fortelling.

"Jeg fortsetter å se dette "ned 50%" -tallet, og jeg er ikke sikker på hvem som gjorde matematikken. Videoene med hundrevis av millioner visninger er flere år gamle. Videoene våre er eviggrønne, de får vanligvis 5 til 10 millioner visninger i måneden i årevis. Derfor har nyere videoer færre visninger."

Er du enig i MrBeasts analyse av situasjonen, eller mener du at det er noe som tyder på at innholdet hans begynner å gi dårligere resultater?