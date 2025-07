MrBeast lanserer en animert serie i oktober

Enten du liker ham eller ikke, kan du ikke nekte for at MrBeast er en innholdsmaskin. YouTube-personligheten har blitt en ukuelig tilstedeværelse på nettet, og dette vil bare øke i nær fremtid ettersom han nå har avduket en animasjonsserie, som snart har premiere.

Serien, som er kjent som MrBeast Lab, dreier seg om influenceren som forsøker å slå tilbake mot en gjeng skyggevesener som angriper jorden. Dette inkluderer å utvikle et anlegg fylt med 100 lag med gal vitenskap, som han blir dratt ned i når nevnte skyggevesener infiltrerer anlegget hans, og overlater til sin MrBeast skapelse oppgaven med å jage etter ham og redde ham.

Det fullstendige sammendraget for serien som lillebroren eller nevøene dine ikke kommer til å slutte å snakke om senere i år, forklarer følgende i mer detalj :

"Da Jimmy og hans MrBeast-mannskap oppdaget rare skyggemonstre som angrep jorden, gjorde han det enhver YouTuber ville gjort - bygget et høyteknologisk vitenskapslaboratorium under studioet sitt. Men 100 nivåer med vanvittige eksperimenter og alle slags merkelige beist for å bekjempe de skyggefulle inntrengerne, forhindret dessverre ikke at han ble kidnappet! Jimmy er nå fanget i sin egen høyteknologiske hule...

"Mange kamper venter Panthar og Banana på deres ferd for å redde Jimmy, og ... forhåpentligvis verden!"

Når det gjelder når MrBeast Lab vil ha premiere, er den nøyaktige datoen ikke nevnt, men vi vet at det blir i oktober og tilsynelatende bare på Beast Animations YouTube-kanalen. Det er riktignok ikke nevnt noe fast hjemsted ennå, noe som betyr at den kan komme til å slutte seg til Beast Games på Prime Video.

Sjekk ut traileren for showet nedenfor.