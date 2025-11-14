MrBeast lanserer ny temapark i Saudi-Arabia: Beast Land

HQ

MrBeast, verdens mest populære YouTuber, har åpnet sin første temapark i Riyadh, Saudi-Arabia. Parken, som har fått navnet Beast Land, er inspirert av utholdenhetsutfordringsvideoene hans, der deltakerne konkurrerer i forseggjorte spill om å vinne pengepremier.

Parken kombinerer berg-og-dal-bane-attraksjoner med utfordringer i American Gladiator-stil, som for eksempel spill der den siste spilleren som reagerer på en glødende knapp, faller ned i dempede feller. I bunn og grunn gjør opplevelsen det mulig å gå inn i MrBeasts videoer i det virkelige liv.

Saudi-Arabias ekspansjon innen underholdning

Beast Land er en del av Saudi-Arabias Vision 2030-initiativ, som tar sikte på å diversifisere økonomien og utvikle kultur- og underholdningstilbud. I løpet av det siste tiåret har Riyadh vært vertskap for et økende antall arrangementer, fra idrettskonkurranser til konserter.

MrBeast bemerker at 70 % av publikummet hans bor utenfor USA, noe som gjør Saudi-Arabia til et strategisk sted på grunn av tilgjengelig studioplass og kongedømmets åpenhet for internasjonale talenter. For flere detaljer, sjekk ut innlegget nedenfor.

