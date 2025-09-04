MrBeast ønsker angivelig å starte sitt eget mobiltelefonnettverk

HQ

MrBeast MrBeast har lenge vært mer enn bare en YouTuber. Influenceren har utvidet rekkevidden sin til alle mulige forskjellige områder, det være seg mat og drikke, konkurranseshow, animasjonsserier og i fremtiden kanskje til og med som leverandør av mobiltelefontjenester.

Ifølge Business Insider har MrBeast planer om å lansere en mobiltelefontjeneste og virtuell nettverksoperatør, i likhet med det Ryan Reynolds nylig gjorde med Mint Mobile, et selskap han solgte for over 1 milliard dollar.

Denne rapporten kommer etter at Business Insider hevder å ha sett et lekket investordokument tidligere i år, der det står at MrBeast ikke vil bygge telekomselskapet fra bunnen av, men heller inngå partnerskap med giganter som T-Mobile eller Verizon for å tilby en MrBeast-branded tjeneste. Og kanskje så snart som i 2026.

Det er uklart hvordan dette vil fungere, men vi kan nok forvente en tematjeneste som retter seg mot MrBeasts fans, og som ideelt sett vil gjøre noen av de 400 millioner YouTube-abonnentene til betalende mobilkunder.

Dette er en annonse: