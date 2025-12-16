MS Estonias forlis: Rapport avdekker årsaken til tragedien som hjemsøkte Europa i en hel generasjon

HQ

Mer enn tre tiår etter den mest dødelige maritime katastrofen i fredstid i europeisk historie har etterforskerne avdekket årsaken til tragedien. Nå kan etterforskerne bekrefte at Estonia-fergens forlis var forårsaket av en katastrofal feil i baugen, og ikke en eksplosjon, kollisjon eller tildekking.

I en ny felles rapport (via Reuters) bekrefter myndighetene i Estland, Sverige og Finland at fergens baugkonstruksjon kollapset under en storm i Østersjøen 28. september 1994, noe som førte til at fartøyet ble oversvømmet av sjøvann i løpet av få minutter. Katastrofen krevde 852 menneskeliv.

Avliver mange år med alternative teorier

Funnene har som mål å avlive flere år med alternative teorier, som fikk fornyet oppmerksomhet etter at dokumentarserien 2020 viste hittil usynlige skader på vraket, noe som blåste nytt liv i den offentlige debatten om hvorvidt det var en eksplosjon eller en kollisjon som hadde skjedd.

Etter flere undervannsinspeksjoner, intervjuer med overlevende og teknisk modellering sa etterforskerne at hullene i skroget var forårsaket av at skipet traff steiner på havbunnen, og ikke av en eksplosjon.

"Bevisene støtter ikke påstandene om en eksplosjon eller en kollisjon", sier granskerne, og legger til at det ikke er noen grunn til å sette i gang en ny fullskala gransking. En tidligere gransking på 1990-tallet hadde allerede lagt skylden på baugvisiret, men den siste rapporten er ment som det siste ordet om en tragedie som har hjemsøkt Europa i en hel generasjon.